لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 13 من أبريل/نيسان

حتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليونا و 917 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألف شخص، بينما تعافى ما يزيد على 441 ألفا حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين، 13 من أبريل/نيسان:

الصحة المصرية: تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 164.

مصر: تسجيل 125 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 2190.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 77 بالإضافة إلى حالتي وفاة.

السودان يعلن حظرَ تجوالٍ كاملاً في العاصمة بدءاً من السبت لمدة 3 أسابيع لمواجهة كورونا.

وزير الصحة السوداني: وفاة مصري في الخرطوم بفيروس كورونا وتسجيل 10 إصابات جديدة ليصل الإجمالي 29 إصابة.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1763 حالة.

وزارة الصحة المغربية: شفاء 26 مصابا بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 203 متعافين.

الصحة التركية: تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1296 وفاة.

تركيا: تسجيل 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 61 ألفا.

تركيا: شفاء 511 لترتفع حصيلة المتعافين نحو 4 آلاف متعاف.

الصحة الجزائرية: تماثل 10 للشفاء ليبلغ أجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 601.

وزير خارجية الكويت: نبدأ الأحد المقبل إجلاء مواطنينا بالخارج وحتى الشهر المقبل.

وزير خارجية الكويت: 35 ألفا من المواطنين بالخارج سجلوا بياناتهم الصحية من أجل العودة للبلاد.

منظمة الصحة العالمية: يجب أن تكون أنظمة الصحة قادرة على متابعة أي إصابات جديدة والسيطرة على العدوى قبيل التفكير بتخفيف القيود.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 717 وفاة جديدة في بريطانيا يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 11329.

فرنسا تعلن تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 14967.

الرئيس الفرنسي: سنبدأ فتح المدارس بشكل تدريجي بداية من 11 مايو/أيار المقبل.

الرئيس الفرنسي: هناك تباطؤ في انتشار وباء كورونا وسنواصل مضاعفة الفحوصات لحصر المصابين.

إيمانويل ماكرون: الحدود مع الدول الأوربية ستبقى مغلقة للحد من انتشار وباء كورونا.

ماكرون: فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة وباء كورونا.

كندا تسجل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 24804 إصابات.

كندا تسجل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 734 وفاة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231.

وزارة الصحة القطرية: شفاء 59 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 334.

السلطات الصحية في الإمارات: شفاء 172 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 852.

السلطات الصحية في الإمارات: وفاة ثلاثة مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 25.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4934.

وزارة الصحة السعودية: شفاء 44 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 805.

وزارة الصحة السعودية: وفاة ستة مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 65.

وزارة الصحة الكويتية: انتهاء فترة الحجر الصحي لعدد 746 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الكويت: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 727.

عمان: شفاء 15 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 124.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303.

وزارة الصحة الإيرانية: وفاة 111 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 4583.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1746.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 308 بينهم المصابون في القدس.

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: عدد الفحوصات اليومية بشأن فيروس كورونا في مصر وصل بالأمس إلى ألفين وسيزداد.

ممثل المنظمة: لا يوجد أي إثبات علمي حتى الآن يفيد أن ارتفاع درجة الحرارة سيوقف انتشار فيروس كورونا.

ممثل المنظمة: القاهرة لم تتخذ أي إجراء دون استشارة منظمة الصحة العالمية.

ممثل المنظمة: القاهرة تبنت نهجا جديدا بتخصيص مستشفيات العزل للتعامل مع الحالات المتوسطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا

ممثل المنظمة: الدولة عليها مسؤولية لحماية الأطقم الطبية التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا.

ممثل المنظمة: 30% من وفيات كورونا بمصر سجلت قبل وصول الحالات إلى مستشفيات العزل.

ممثل المنظمة: 13% من الإصابات بفيروس كورونا في مصر من أفر اد القطاع الطبي.

الرئيس الروسي: قررنا تحسين أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة فيروس كورونا.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا :تسجيل 2558 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 18328.

روسيا: تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 148 والمتعافين إلى 1470.

المعهد الوطني للصحة في هولندا: تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26551.

رئيسة وزراء اسكتلندا: تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 575.

المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6488.

المكتب الاتحادي السويسري للصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25580.

سويسرا: وفاة 27 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 885.

إسبانيا: تسجيل 3477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169496.

بلجيكا تسجل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589.

وزارة الصحة البلجيكية: وفاة 303 مصابين جدد بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3903.

الفلبين تسجل 18 حالة وفاة جديدة و284 إصابة أخرى بفيروس كورونا.