عبر منحدرات مخيفة.. شاهد كيف تجلب يمنيات الماء من قاع بئر؟

تفاعل ناشطون يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع صور ومقاطع فيديو تظهر مجموعة من النساء والأطفال وهم يجلبون الماء من عمق إحدى الآبار ذات المنحدرات شديدة الخطورة بالعاصمة صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو انتشر قبل يومين، وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، مجموعة من النساء يقمن بجلب الماء من قاع البئر عبر سُلم شديد الانحدار بني لهم على حواف البئر.

وعبر مغردون عن وجعهم الشديد على هؤلاء النساء واحتمالية تعرضهم لكارثة في أي لحظة إذا انزلقت قدم إحداهن بالخطأ.

وعلقت الناشطة وداد البدوي، على الصورة بالقول "يا لطيف.. أقسم بالله بموت عطشا ولا بعرف أنزل وأطلع هنا وكمان مُحملة كذا، يا لهُ من نضال للمرأة اليمنية من أجل أسرتها وبيتها، تعظيم سلام لهذه الجهود".

وعلق وزير الثقافة اليمني السابق خالد الرويشان، بالقول "أحزنتني هذه الصورة لأنها ماتزال مصدر المياه الوحيد حتى اليوم لقرية بكاملها، وأثارت دهشتي لهندسة تصميمها النادر اللولبي الغريب في قلب الصخر الأصم!".

وأضاف الرويشان "أمّا إعجابي، فبقوة إنسان هذه البلاد..بأطفالها الشجعان.. نموذجًا.. حصونًا، وقلاعاً، وعمارةً، وحياةً، ولعل هذه البئر الصخرية الغريبة شاهدًا على ذلك".

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

هذا هو مصدر المياه الوحيد حتى اليوم لقرية القصر مديرية مناخة حراز

وأثارت دهشتي لهندسة تصميمها النادر اللولبي الغريب في قلب الصخر الأصم!

أمّا إعجابي فبقوة إنسان هذه البلاد ..حراز نموذجا ..حصوناً ، وقلاعاً ، وعمارةً ، وحياةً

ولعل هذه البئر الصخرية الغريبة بأطفالها الشجعان شاهداً pic.twitter.com/7k72jZQg6y — طلال حمد الغانم (@talalworld) April 11, 2020

#يوم_الجمعه هذه الصورة في القرن 21 لاهالي قرية محل القصر بني اسماعيل بمديرية حراز مناخة عزلة المغاربة محافظة صنعاء

انزلاق بسيط للقدم تكون الكارثة

اللهم احفظ هولا الاطفال والنساء وجنبهم كل مكروة وربنا يسهل لهم فاعل خير يتبرع لهم مضخة وعمل خزان ويخرجهم من هذه المعاناة pic.twitter.com/tDyvGP0ZPv — abo ali (@aboali13733571) April 10, 2020

إنجازات عظيمة يذكرها الحمقاء

ونحن نقر بذلك!

نعم أنجازات لم يرأها سوى اتباعه.

يتداولونها بغير أستحياء, لا نفقه مايقولون!

مديرية حراز مثال أدنى لذلك ,حيث رجالها الأشداء.

موقعهم الشامخ المتصل بسحاب السماء

والجبال الشاهقة والوديان الناطحه.

صنعت منهم رجال لا يعرفوا اليأس. pic.twitter.com/cOGIWof9ss — د. رشاد الزهيري (@hhmm2143) April 11, 2020

صباح الخير

صورة معبرة عن معاناة بعض اليمنيين في القرى للحصول على المياه

الصورة كفيلة لتحفيز كل الجهات لتبني مشروع مياه في منطقة القصر مناخة حراز للتخفيف من معاناة المواطنين وتلمس احتاجات المناطق الأخرى المفتقدة لمثل هذه المشاريع pic.twitter.com/zWvByb6yuV — طارق السلمي (@tarekalsalmy) April 10, 2020

https://twitter.com/Maher89179548/status/1248807975369814016?ref_src=twsrc%5Etfw