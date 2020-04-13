عبدالرحيم الحويطي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ابن سلمان (فيديو)

دفع المواطن السعودي عبدالرحيم الحويطي من "قبيلة الحويطات" حياته ثمنا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل "مشروع نيوم" الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي قرية الخريبة التي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

من جانبه، أعلن الأمن السعودي مقتل الحويطي في منطقة تبوك، وقال مصدر بجهاز الأمن إن المطلوب عثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال "أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب".

وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته وديرته.

وعرض عبد الرحيم الحويطي في أحد المقاطع صك الملكية الخاص بمنزله.

وكان من آخر ما نشره عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله أبيات نظمها من الشعر النبطي تعبر عن حبه وتمسكه بالحق وعزيمته التي لا تلين.

لكن الحويطي قوبل بالهجوم عليه بالسلاح، وبث نشطاء لقطات لإطلاق نار على منزله، مشيرين إلى أنه قتل بعد رفضه الإخلاء.

تأكد فيها مقتل عبدالرحيم وغير مؤكد الخسائر في الطرف المقابل… قُتل عبدالرحيم مخلف وراءه ابن وبنتين#الحويطات pic.twitter.com/wgSPaRcotx — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020

كلمات الحويطي عن النسخة المصرية في التهجير والقتل والتعذيب، أعادت إلى الأذهان تعامل السلطات المصرية مع قصص مشابهة كحادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل سنوات والذي قالت والدته آنذاك "قتلوه كما لو كان مصريًا!"، وكذلك حوادث قتل المدنيين في سيناء، فضلا عن مئات من حوادث التصفية للمعارضين السياسيين.

وجميعها تخرج فيها البيانات الرسمية بروايات تبرير للقتل ما بين حيازة أسلحة وإرهاب ومطلوبين أمنيًا أو جرائم جنائية وعصابات وثأر شخصي.

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https://twitter.com/_p1p1p/status/1249692673646231552?ref_src=twsrc%5Etfw

اليوم حاصرت قوات الحكومة قرية الخريبه وطوقوا صاحب البيت الذي رفض تسليمه لـMBS #نيوم فقتلوه..وسيصدرون بيانا يتهمه ويجرّمه!

قالﷺ(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي قالﷺ(من قتل دون ماله فهو شهيد)#إستشهاد_عبدالرحيم_مخلف#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/H1PyRH6jXr — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 13, 2020