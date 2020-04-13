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شاهد: الشرطة الأمريكية تحيي طبيبا مصريا تقديرا لدوره في مكافحة كورونا

أفراد من شرطة كنتاكي الأمريكية يحيون طبيبا مصريا يعالج مرضى كورونا
أفراد من شرطة كنتاكي الأمريكية يحيون طبيبا مصريا يعالج مرضى كورونا
13/4/2020

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب مصري، قدمت له الشرطة الأمريكية التحية عقب خروجه من أحد مستشفيات علاج كورونا في ولاية كنتاكي.

وأظهر المقطع قيام رجال الشرطة المصطفين في الشارع، بالتصفيق وتحية الطبيب عقب خروجه من باب المستشفى وهو بزي العمل، عرفانًا وتقديرًا له وللعاملين في الطواقم الطبية، الذين يقفون على الخطوط الأمامية في الحرب ضد وباء كورونا الذي أصاب نحو مليوني شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 114 ألفًا في أشهر قليلة.

وتصدرت الولايات المتحدة، أعلى معدل الإصابات الوفيات حول العالم جراء الوباء، وتجاوز عدد مصابيها 560 ألفا، توفي منهم أكثر من 22 ألفًا، وسط تحذيرات خبراء الصحة العامة من تضاعف عدد الضحايا بأرقام مخيفة خلال الفترة المقبلة.

وسجّلت الولايات المتحدة مساء أمس الأحد 1514 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، ما يُمثّل تراجعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي، حسب جامعة جونز هوبكنز.  

وكان لفرض الحظر في 42 ولاية، وتمديد أوامر البقاء في البيت خلال الفترة الماضية، بالغ الأثر على التجارة والاقتصاد الأمريكي، وسط توقعات بفقدان ما يقرب من 20 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهر.

وكأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم أمس الأحد بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي مسيسبي ولويزيانا، متسببة في أكثر من 12 إعصارًا ومخلفة دمارًا، حسبما قالت السلطات بالولايتين.

وتسببت الأعاصير في أضرار "كارثية" وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، ودفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار حالة طوارئ من الأعاصير، وهي أعلى مستوى من التنبيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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