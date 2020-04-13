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سياسة

تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا والوفيات ترتفع

13/4/2020

تجاوزت حالات الوفيات في ايطاليا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد عشرين ألف وفاة، وفق أخر حصيلة رسمية.

وتم تسجيل 566 وفاة في 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى عشرين ألفا و465 وفيات، بينما بلغت حصيلة الإصابات 159 ألفا و516.

وتم تسجيل 3153 إصابة جديدة بتراجع عن الأحد، الذي تم فيه تسجيل 4092 إصابة جديدة ، كما تم تسجيل تراجع في عدد المصابين في العناية المركزة لليوم العاشر على التوالي.

ويدل تراجع عدد مرضى العناية المركزة من ذروته في 3 من أبريل/ نيسان حين بلغ 4068 شخصا إلى 3260 شخصا الإثنين، تحسنا عاما في منحى كوفيد-19 في إيطاليا.

وبلغ عدد مرضى العناية المركزة في إيطاليا الأحد 3343 مريضا.

ومددت إيطاليا الإغلاق التام المفروض في البلاد حتى 3 من مايو/أيار المقبل. وعلى الرغم من تأييد الأطباء لقرار التمديد، أعلنت الشركات معارضتها للقرار وأبدت شكوكا في قدرتها على تحمل كلفة استمرار الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية.

وستعيد إيطاليا الثلاثاء فتح عدد من المكتبات ومراكز غسيل الملابس في قرار تجريبي تسعى من خلاله إلى الاطّلاع على مدى التقيد بتدابير التباعد الاجتماعي.

المصدر : وكالات
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