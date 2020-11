بعد انتقاده ترمب علنًا.. خبير الأمراض المعدية فاوتشي مهدد بالإقالة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر وسم على تويتر يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد.

وتأتي خطوة ترمب بعد ما قال فاوتشي إنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات العزل العام مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعاد ترمب، أمس الأحد، نشر رسالة من مرشح جمهوري سابق للكونغرس استشهدت بتصريحات أدلى بها فاوتشي، في لقاء تلفزيوني، وقالت على تويتر "حان الوقت..أقيلوا فاوتشي".

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020