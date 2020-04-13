الغارديان: هل سيؤدي فشل ترمب في أزمة كورونا إلى تغيير بالنظام العالمي؟

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا يحذر فيه خبراء بالعلاقات الدولية من أن الفشل السياسي الأمريكي بأزمة كورونا ربما يحدث ضررا دائما على الولايات المتحدة ومكانتها بالعالم.

وقال الكاتب إن الكثير من الأمريكيين انتقدوا رد فعل الرئيس دونالد ترمب تجاه جائحة فيروس كورونا، والذي وصفه ذات مرة بأنه خدعة، ووصفوه بأنه غير متناسب مع حجم الكارثة إلى حد ربما يصل إلى انعدام المسؤولية من جانبه.

ولكن من جانب آخر، وبفضل ترمب أيضا إلى حد كبير، تتكشف كارثة موازية في جميع أنحاء العالم، ألا وهي تدمير سمعة أمريكا كقائد كفء للعالم وشريك دولي آمن وموثوق به، فمن الناحية الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة تعاني كثيرا كمريض وضع على جهاز للتنفس الصناعي.

وحول هذا الموضوع كتب البروفيسور ستيفن والت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد: "إن استجابة إدارة ترمب الأنانية والعشوائية والصماء [لكوفيد-19] ستؤدي إلى خسارة الأمريكيين تريليونات الدولارات وآلاف الوفيات التي كان يمكن تجنبها".

مقابر جماعية بالولايات المتحدة لدفن ضحايا كورونا (رويترز)

وأضاف "لكن هذا ليس الضرر الوحيد الذي ستعاني منه الولايات المتحدة. فبعيدًا عن "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" [كما تقول حملة ترمب الانتخابية]، فإن هذا الفشل الملحمي في السياسة سيزيد من تشويه سمعتها كبلد يعرف كيف تدار الأمور بشكل فعّال".

وحذر والت من أن هذا التحول السلبي ربما يكون دائما. فمنذ توليه منصبه في عام 2017، أهان ترمب أصدقاء أمريكا، وقوّض التحالفات متعددة الأطراف، واختار المواجهة بدلا من التعاون. واستهدف كلا من الصين وإيران وأوربا بالعقوبات والحظر والمقاطعة.

وردا على الجزء الأكبر من هذه السياسات، كان القادة الأجانب الأكثر دهاءً، مثل المستشار الألمانية أنغيلا ميركل، يستمعون بأدب وفقط، مما أدى إلى التغاضي عن مثل هذه الممارسات من أجل الحفاظ على العلاقة الأشمل.

غير أن عدم كفاءة ترمب وعدم أمانته في التعامل مع الجائحة، ترك المراقبين الأجانب والأمريكيين في حالة من الذهول وعدم التصديق.

كما أن سلوك ترمب الخاطئ، الذي تم التسامح معه في الماضي، يُنظر إليه الآن باعتباره خطرًا صريحًا. فلطالما كان واضحًا، على الأقل للكثيرين في أوربا، أنه لا يمكن الوثوق بترمب. والآن يُنظر إليه على أنه تهديد، ليس فقط بسبب القيادة الفاشلة، وإنما بسبب الأفعال العدائية المتهورة.

ومثال على ذلك كان رد الفعل الغاضب في ألمانيا بعد اختفاء 200 ألف قناع واقٍ قادم إلى برلين في ظروف غامضة في تايلاند، حيث زُعم أنه تم إعادة توجيه الشحنة إلى الولايات المتحدة. لا يوجد دليل قوي على أن ترمب وافق على السرقة، ولكن هذا النوع من التصرفات ربما يصدر منه- أو هكذا يعتقد الناس.

حينها قال أندرياس جيزل السياسي البارز في برلين "نحن نعتبر أن هذا عمل من أعمال القرصنة الحديثة، هذا ليس أسلوبا مقبولا لمعاملة الشركاء عبر الأطلسي. حتى في أوقات الأزمات العالمية، ينبغي ألا نلجأ إلى أساليب الغرب المتوحش".

أيضا غضب الأوربيون من جهود ترمب للحصول على حقوق احتكار لقاح فيروس كورونا قيد التطوير في ألمانيا، لما فيه من تغليب للمصلحة الذاتية القومية، كما أدى حظر ترمب على السفر، الذي فرضه الشهر الماضي دون استشارة أو مبرر علمي، إلى تفاقم الغضب في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي.

ولا يقتصر الضرر الذي لحق بسمعة الولايات المتحدة على أوربا على ذلك فقط . فقد ساد شعور بالفزع بين دول مجموعة السبع الكبرى من أنه لم يتم الاتفاق على بيان مشترك حول التعامل مع الجائحة، وذلك لأن ترمب أصر على تسميته بـ"فيروس ووهان" – وهي طريقته الفجة لإلقاء اللوم على الصين وحدها.

كما أعاقت اعتراضات الولايات المتحدة على المصطلحات اتخاذ إجراء دولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتجاهل ترمب الدعوات الحماسية لإنشاء قوة مهام أو تحالف عالمي للتعامل مع كوفيد-19، ويبدو أنه غافل تماما عن الكارثة التي تضر بالملايين من الناس في الدول النامية.

وعلق كريستوف شولت على الأمر في مجلة "دير شبيغل" الألمانية قائلاً "لقد نجح ترمب في معركته ضد التعددية، فلم تعد التحالفات العالمية -مثل مجموعة السبعة- تعمل. يبدو أن فيروس كورونا يدمر آخر بقايا النظام العالمي".

أما تقارير البيت الأبيض التلفزيونية اليومية حول كوفيد-19 فهي تتسم بالسريالية، وتزيد من تقويض احترام القيادة الأمريكية. فمن خلالها ينشر ترمب بانتظام معلومات كاذبة أو مضللة، ويراهن على الحدس، ويتجادل مع الصحفيين ويتناقض مع خبراء العلم والطب.

ترمب يتحدى خبراء العلم والطب خلال إيجازه اليومي (رويترز)

فبينما رفض ترمب المساعدة الأجنبية علنًا، طلبها بشكل خاص من الحلفاء الأوربيين والآسيويين، وحتى من أولئك الذين خانهم في السابق مثل كوريا الجنوبية. كما يواصل تشويه منظمة الصحة العالمية في سعيه الصريح للبحث عن كبش فداء.

وبالنسبة لعالم يراقب الأمر، فإن غياب نظام رعاية صحي أمريكي عادل وغير مكلف، والمنافسة الشديدة بين الولايات الأمريكية للحصول على الإمدادات الطبية الشحيحة، وعدد الوفيات غير المتناسب بين الأقليات العرقية، وفوضى قواعد التباعد الاجتماعي، وغياب التنسيق المركزي، كل ذلك يذكرنا ببلد نامٍ فقير، وليس أقوى دولة مؤثرة على وجه الأرض.

يبدو أن الولايات المتحدة في طريقها لفقد هذا اللقب على نحو لا رجعة فيه. فالكارثة المحلية التي أطلقها الوباء داخل أمريكا، والتصورات العالمية للأنانية وعدم الكفاءة الأمريكية ربما تغير كل شيء.

ويقول الكاتب "هل يدرك الأمريكيون إلى أي مدى انخفض المخزون الأخلاقي وكذلك المالي لبلادهم؟ ربما لا يبدو الأمر مهما الآن في وقت يسوده القلق والتوتر، لكن سيؤثر ذلك لاحقًا عليهم وعلى توازن القوى الدولي مستقبلاً".

ونقل المقال عن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قوله إنه يأمل أن تجبر الأزمة العقلية الأمريكية على إعادة التفكير فيما إذا كان نموذج "أمريكا أولاً" يعمل بالفعل أم لا، مشيراً إلى ضعف استجابة إدارة ترمب للأزمة وبطئها الشديد. وحذر ماس من أن "تفريغ العلاقات الدولية من مضمونها يأتي بثمن باهظ".

واختتم الكاتب مقاله قائلا "ربما يؤدي الاستياء الدائم من كيفية إخفاق الولايات المتحدة في التعامل مع حرب فيروس كورونا عام 2020 إلى تغيير الطريقة التي يعمل بها العالم".