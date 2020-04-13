الصحة العالمية: 30% من وفيات كورونا بمصر سُجلت قبل وصولها مستشفى العزل

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، إن 30% من وفيات كورونا بمصر سُجلت قبل وصول الحالات إلى مستشفيات العزل، وإن 13% من الإصابات بكورونا من أفراد القطاع الطبي.

وأضاف جبور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة، إن الدولة عليها مسؤولية لحماية الأطقم الطبية التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة الصحة، إن أهم إجراء وقائي من فيروس كورونا هو غسل اليدين، موضحًا أن سوء استخدام أدوات الوقاية ربما يؤدي إلى الإصابة بكورونا وفيروسات أخرى.

وأكد أنه لا يوجد أي إثبات علمي حتى الآن أن ارتفاع درجة الحرارة سيوقف انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد علاجًا لفيروس كورونا بعد، وتابع "نعمل على مدار الساعة للوصول إليه".

وقال جبور "لا نستطيع تحديد وقت الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، لكن كثيرا من دول العالم تقوم بإجراء تجارب سريرية للوصول إلى علاج للفيروس ونحن نتابع ذلك".

وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن الجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس، وناشد الجميع بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا والبقاء في المنازل.

وتابع "نصيحتنا لكل دول العالم ومن بينها مصر، هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا". وأضاف أن عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بكورونا في مصر وصل بالأمس إلى ألفين وأنه سيزداد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن القاهرة لم تتخذ أي إجراء لمواجهة كورونا دون استشارة منظمة الصحة العالمية، وأن مصر تبنت نهجًا جديدًا بتخصيص مستشفيات العزل للتعامل مع الحالات المتوسطة والحرجة بفيروس كورونا.

وأعلن عن تسجيل 2065 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، أمس، بينها 159 وفاة و447 حالة تعافت، لافتًا إلى أن القاهرة تعاملت بجدية مع وباء كورونا منذ البداية.