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سياسة

السودان يفرض حظرا شاملا في الخرطوم للحد من كورونا (فيديو)

13/4/2020

أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، فرض حظر تجول شامل في كل العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من، السبت، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وذكر وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن "السودان يعلن فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا".

وقال أكرم علي التوم وزير الصحة في بيان له: "وصلت حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الأحد الثاني عشر من أبريل/نيسان إلى عشر حالات ومن بين هذه الحالات رجل أجنبي توفي داخل مستشفى بالخرطوم".

واشتكى التوم من نقص الأدوية ومستلزمات الوقاية للكوادر الصحية، وقال "ليس عندنا أدوية ومعينات الوقاية للكادر الصحي اقتربت من النفاد كما أن مواد الفحص التي حصلنا عليها من المنحة الصينية قاربت على النفاد".

وأكد الوزير وفاة أحد الموجودين في العزل الصحي ليرتفع عدد المتوفين بالوباء  إلى أربعة.

وأضاف "بهذه الإصابات الجديدة وصلنا إلى مرحلة الانتشار المجتمعي".

وفي الرابع والعشرين من مارس/آذار الماضي فرضت السلطات حظرَ تجوالٍ جزئياً في جميع مدن البلاد.

وأعلن السودان في الثالث عشر من مارس/آذار الحالي رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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