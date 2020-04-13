الأمم المتحدة: السعودية طردت آلاف الإثيوبيين ما يهدد بانتشار كورونا

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أن السعودية طردت نحو 3 آلاف مهاجر إثيوبي خلال الأسابيع الأخيرة على الرغم من مخاوف من أن يسرع ذلك انتشار فيروس كورونا المستجد في البلد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أليمايهو سيفي سيلاسي إن المنظمة سجلت منذ منتصف مارس/آذار عودة 2870 إثيوبيا، جميعهم طردتهم السعودية، باستثناء 100 شخص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل في المجال الإنساني مطلع على وضع المرحّلين قوله إنه وصل "حوالي 3 آلاف" تم ترحيلهم من السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وقالت المنسّقة الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا كاترين سوزي، في وثيقة، يوم الإثنين، إن "طرد وترحيل المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين وبلادهم غير مجهزة لمواجهة كوفيد-19 يضعهم في خطر".

وأضافت الوثيقة أنه يتم وضع المهاجرين في مراكز ترحيل في السعودية قبل إرسالهم إلى إثيوبيا، ولا تُعرف بدقة الطريقة التي تتوخاها السلطات في المملكة لفحصهم بشأن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وتابعت سوزي أن الحكومة الإثيوبية طلبت وقف عمليات الطرد إلى حين إنشائها 30 مركز حجر صحي في أديس أبابا.

ووفقا للوثيقة، تواصلت عمليات الطرد رغم وجود "سبعة مراكز حجر فقط بمقدورها استقبال المرحّلين"، كما "يجب القيام بالكثير من العمل" حتى تصير مراكز الحجر الإثيوبية مطابقة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

ولم تسجل إثيوبيا سوى 74 إصابة وثلاث وفيات بكوفيد-19، لكن عدد الفحوص التي أجريت محدود.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، كان هناك ما يصل إلى نصف مليون إثيوبي في السعودية غداة إطلاق حملة ضد المهاجرين غير النظاميين في المملكة عام 2017.

ووفق المصدر العامل في المجال الإنساني، توقفت عمليات الترحيل أسبوعين عقب إعلان اثيوبيا تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 يوم 13 مارس/آذار، لكنها استؤنفت بعد ذلك.

وأكد أن "وضع هؤلاء المهاجرين شديد الهشاشة. وأنهم يعودون إلى إثيوبيا وهم في حاجة إلى رعاية طبيّة كبيرة".

وسجلت السعودية، التي يصل عدد سكانها إلى نحو 30 مليون نسمة، 4934 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن إضافة إلى 65 وفاة.