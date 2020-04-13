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أمريكيون يحيون طبيبا مسلما اخترع جهاز تنفس لمرضى كورونا (فيديو)

13/4/2020

بمسيرة سيارات حاشدة، حيّا أمريكيون في ولاية كونيتيكت، الطبيب سعود أنور، وهو أمريكي مسلم من أصل باكستاني، تثمينًا لاختراعه جهاز تنفس اصطناعي يمكن أن يستخدمه سبعة مرضى في آن واحد.

وفي مفاجأة غير متوقعة، مرّت مسيرة الأمريكيين من أمام منزل أنور لإلقاء التحية والتقدير له من داخل سياراتهم التي حملت لافتات وبالونات، فيما خرج الطبيب يشكرهم ويرد التحية في سعادة.

وتمكن الطبيب المسلم، وهو اختصاصي في أمراض الرئة، من اختراع وصلة طبية يمكن من خلالها استخدام جهاز تنفس واحد يخدم 7 مرضى في الوقت ذاته.

وجاء الاختراع بعد شكوى حاكم نيويورك، أكثر الولايات الأمريكية تأثرًا بوباء كورونا، من قلة أجهزة التنفس الاصطناعي المخصصة لمرضى كورونا في الولاية، فقرر الطبيب البحث عن بدائل محلية مستفيدًا من ورقة بحثية نشرت عام 2006 عن مقترح مشابه، حسبما صرح لوسائل إعلام أمريكية.

كيف حيّا سلاح الجو الأمريكي القطاع الصحي؟

من ناحية أخرى، حلق سرب من طائرات سلاح الجو الأمريكي من طراز أف 16 فوق مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية لتحية العاملين في القطاع الصحي.

وذكر سلاح الجو الأمريكي إن كتيبة "ثندربيردز" حلقت بثماني طائرات مقاتلة في 11 أبريل/ نيسان الجاري، للإشادة والتقدير بدور العاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وموظفين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدل الإصابات والوفيات حول العالم، حيث تجاوز عدد مصابيها أكثر من 560 ألفًا، توفي منهم أكثر من 22 ألفًا، وسط توقعات خبراء الصحة العامة بتضاعف هذه الأرقام بنسب مخيفة خلال الفترة المقبلة.

وعالميًا، اقترب عدد مصابي كورونا نحو المليوني حالة، توفي منهم نحو 115 ألفًا، وتعافى نحو 432 ألفًا، بينما تسابق الدول الزمن في محاولة لكبح جماحه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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