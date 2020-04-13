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سياسة

أتراك يصفقون من الشرفات فرحا برفض استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو (فيديو)

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
13/4/2020

ذكرت وسائل إعلام تركية وناشطون عبر منصات التواصل، أن قرار الرئيس أردوغان برفض استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو على خلفية "حظر" كورونا، قوبل بفرحة كبيرة من المواطنين الأتراك.

وانتشرت مقاطع فيديو لمواطنين أتراك وهم يصفقون من الشرفات ترحيبًا بقرار أردوغان، عدم قبول الاستقالة، وذلك تزامنًا مع انتهاء ساعات الحظر عند منتصف ليل أمس.

وكان الرئيس أردوغان قد أعلن، الأحد، رفضه طلب الاستقالة الذي تقدم به وزير الداخلية في وقت سابق أمس، وأبلغ الوزير بأن قراره ليس في محله وأن عليه الاستمرار في مهام عمله.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر، إنه يتحمل مسؤولية تبعات تطبيق قرار حظر التجوال على 31 ولاية تركية لمنع تفشي الوباء في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.

وتابع "كان الواجب عليّ ألا أسمح بحدوث مثل هذه المشاهد"، معلنًا تحمله المسؤولية.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت، الجمعة، حظر تجوال في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت استقالة الوزير إثر انتقادات واسعة تعرض لها على خلفية قراره إعلان حظر التجوال قبل ساعتين فقط من بدء سريانه، ما أحدث حالة من الارتباك في الشارع التركي.

وفور إعلان قرار الحظر، تهافت كثير من السكان لشراء المواد الغذائية، ووقعت مشاجرات فيما بينهم أمام المحلات التجارية.

ووجهت انتقادات لوزير الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض ألقى اللوم عليه فيما حدث، مطالبين باستقالته.

وسجلت تركيا حتى الآن نحو 57 ألف إصابة، توفي منهم نحو ألفين وتعافى نحو 3500، وأوقفت تركيا جميع الرحلات الجوية الدولية وقيدت السفر في الداخل وأغلقت المدارس والحانات والمقاهي وعلقت صلاة الجماعة في المساجد.

وعالميًا، يقترب عدد مصابي فيروس كورونا كثيرًا من عتبة المليونين، توفي منهم أكثر من 114 ألفًا وتعافى أكثر من 422 ألفًا.

اقرأ أيضًا: فيروس كورونا.. الرئيس التركي يرفض استقالة وزير الداخلية

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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