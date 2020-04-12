10 بالمئة من طاقم حاملة طائرات أمريكية مصابون بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم البحرية الأمريكية أن أكثر من 10% من أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت، البالغ عددهم 4800 شخص، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث إنه "جرى فحص 92 % من طاقم ثيودور روزفلت. حتى الآن" ثبتت إصابة "550 منهم وجاءت نتائج 3673 سلبية".

وأودى الفيروس حتى، مساء الأحد، بحياة أكثر من 111 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم أكثر من عشرين ألفا 600 في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث إنه تم نقل 3696 شخصا إلى فنادق أو إلى ثكنات في جزيرة غوام الواقعة في المحيط الهادئ حيث ترسو السفينة منذ أن طلب قبطانها السابق إخلاءها.

وأقيل قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية الكابتن بريت كروجر بعدما طلب في رسالة استغاثة وجّهها إلى رؤسائه، وسرّبت إلى الإعلام، السماح له بالرسو لإخلاء الحاملة من البحّارة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ بعدما تفشّى الوباء على متنها. وكان يعتقد أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لا تولي اهتماما كافيا للوضع.

وبعد خمسة أيام، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنّ قائد سلاح البحرية توماس مودلي الذي واجه سيلاً من الانتقادات بسبب طريقة إدارته لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت قدّم استقالته من منصبه، مشيراً إلى أنّه قبل الاستقالة وعيّن بديلاً عنه بالوكالة.