نائب بالكونغرس الأمريكي: ما قامت به السعودية أمر لن يغتفر

قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي من الولايات المنتجة للنفط إنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من السعودية وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض إنتاج الخام.

وكان هؤلاء الأعضاء طرحوا في الآونة الأخيرة تشريعا يقضي برحيل القوات الأمريكية السعودية.

وتقترب السعودية وروسيا من التوصل إلى اتفاق لخفض الانتاج بمعدل 10 ملايين برميل يوميا.

وقاد الدعوة السيناتور دان سوليفان والسناتور كيفين كريمر عضوا لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ واللذان طرحا تشريعا في مارس /آذار بمغادرة القوات الأمريكية الأراضي السعودية ونقل صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي ثاد ما لم تخفض السعودية إنتاجها من النفط.

و قال السيناتور الجمهوري دان سوليفان إن ما قامت به السعودية لزيادة إنتاج النفط خلال تفشي وباء كورونا أمر "لا مبرر له" و"لن يغتفر".

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما بعد أن تسبب فيروس كورونا في إغلاق اقتصادات في أنحاء العالم بعد أن قامت السعودية وروسيا وهما من أكبر المنتجين للنفط في العالم بزيادة إنتاجهما في سباق على حصة في السوق.

سحب القوات الأمريكية

أرسلت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو 3 آلاف جندي إضافي إلى السعودية (رويترز)

وشارك 11 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ في الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو ساعتين. وكان من بين المشاركين بيل كاسيدي الذي طرح تشريعا الأسبوع الماضي بنقل القوات الأمريكية من السعودية خلال 30 يوما أي قبل شهر من الموعد الذي حدده التشريع السابق.

وتحدث أعضاء الكونغرس مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان وسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

تهديد

وأشاد السناتور دان سوليفان بمشاركة السعودية في الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لكنه قال إن "الأفعال أبلغ من الأقوال".

وقال سوليفان "يجب على المملكة اتخاذ إجراءات مستدامة وملموسة لخفض إنتاج النفط بصورة كبيرة وعليها أن تفعل ذلك قريبا".

ويتعين أن يقر مجلسا الشيوخ والنواب التشريع وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب كي يصبح قانونا.

وفي يناير/ كانون الثاني كان للولايات المتحدة 2500 عسكري في السعودية. وكانت واشنطن أرسلت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو 3 آلاف جندي هناك في وقت شهد تصاعدا في حدة التوتر مع إيران.

كان 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعربوا عن غضبهم من سياسات السعودية النفطية وهددوا باتخاذ إجراءات ضد المملكة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع السفيرة السعودية في واشنطن الشهر الماضي.