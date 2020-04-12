مفتي مصر السابق علي جمعة يروج لخرافات حول سبب تفشي كورونا (فيديو)

عبر وسم "أساطير فيروس كورونا" تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أبرز الخرافات حول أصل الوباء وتفشيه وعلاجه، ومن بينها علاقة شبكة الجيل الخامس للاتصالات (G5) بانتشار الفيروس.

وكان من أبرز المروجين لتلك الشائعة، مفتي مصر السابق علي جمعة، مما دفع منظمة الصحة العالمية وخبراء للرد، بينما حظر موقع فيسبوك ومنصة "فتبينوا" مقطع الفيديو الخاص بـ"جمعة" الذي تحدث فيه عن علاقة تفشي فيروس كورونا بشبكات الـ G5، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس هيأت الأجواء لانتشار كورونا حول العالم.

وقال جمعة خلال تصريح تلفزيوني "البعض يسأل لماذا جاء وباء الإنفلونزا الإسبانية؟ وقد اختلفت المدارس بشأن هذا الوباء، فالبعض أرجعها إلى الخنادق الرطبة والمستنقعات، لكن علماء آخرين رأوا أنه في عام 1918 جاء الوباء من اختلال المجال الكهرومغناطيسي في الأرض لشيوع الكهرباء التي أحدثت شيئًا ما في الجو هيئته لتكوين الفيروس".

وتابع " عند تطبيق تلك النظرية على كورونا سنجد أن الجيل الخامس من شبكات الاتصال (G5) قد يكون سببًا يحتاج إلى تفكر الاتصالات والمواصلات، كل التليفونات الآن من الجيل الرابع (G4)، وحتى ندخل في الجيل الجديد العالم اضطر لإطلاق مئة ألف قمر صناعي، مما تسبب في خلل بالمجال الكهرومغناطيسي جعل البيئة الموجودة قابلة لانتشار هذه الفيروسات".

وأضاف "البعض قال إنه فيروس مُخلّق داخل المعامل أو أن له سلالتين أو ثلاث أو أنه جزء من حرب بيولوجية، قد يكون ذلك صحيحا، لكن لماذا ينتشر بتلك القسوة؟ وهل هُيئت الأجواء له عن غير قصد إذا كان المقصود هو الوصول إلى الـ G5″؟

وردت منظمة الصحة العالمية موضحة أن "شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تسهم في انتشار فيروس كورونا، وأن الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة، وأن الوباء منتشر بالفعل في بلدان عدة لا توجد فيها شبكات الـ G5.

وسارع عدد من المتخصصين والمغردين للرد على علي جمعة، وقال ناشطون إن الرجل يتحدث كما لو كان وزيرًا للاتصالات وليس رجل دين، وذكّر بعضهم مفتي مصر السابق بأن شبكات الجيل الخامس متوفرة في خمس دول فقط حول العالم، بينما تفشى الوباء في كل مكان.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل تظهر إحراق أبراج هواتف لاسلكية بمنطقتين في بريطانيا، وكانت المقاطع مرفقة بالزعم عن دورها في نقل عدوى كورونا، والحديث عن نظريات مؤامرة.

لكن عددًا من العلماء وصفوا الأمر بأنه "محض هراء"، مؤكدين أن الأمر مستحيل بيولوجيًا، كما لا توجد أي آثار صحية سلبية فورية لشبكات الجيل الخامس، ووصف مسؤول صحي في بريطانيا نظريات المؤامرة تلك بأنها أسوأ أنواع الأخبار الزائفة.