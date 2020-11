مسح أنفه وصافح امرأة.. رئيس البرازيل يخالف كافة قواعد الوقاية من كورونا (فيديو)

خلال جولة له قبل يومين في شوارع العاصمة البرازيلية، خالف الرئيس جايير بولسونارو كل قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة لتفادي انتقال عدوى فيروس كورونا، وصافح واحتضن عددا من المواطنين.

وأظهرت صورًا ومقاطع فيديو بولسونارو (65 عامًا) بلا قفازات أو قناع طبي، محاطًا بالمواطنين في الشارع، وكان المشهد الأكثر انتقادًا له عندما مسح أنفه بيده ثم صافح بعدها امرأة مسنة.

Brazil President Bolsonaro greets workers and takes photos without wearing a mask at a bakery. pic.twitter.com/9tY7VmwMEU

— The Hill (@thehill) April 10, 2020