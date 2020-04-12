البث الحي
سياسة

ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني عقب مغادرته المستشفى؟(فيديو)

12/4/2020

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذ حياته قائلا إن "الأمور كان من الممكن أن تسير في أي من الاتجاهين" عندما كان يكافح مرض كوفيد-19.

وغادر جونسون (55 عاما) مستشفى سانت توماس بوسط لندن، الأحد، بعدما نقل إليها في الخامس من أبريل/نيسان لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. ودخل العناية المركزة في السادس من أبريل/نيسان الجاري، وظل هناك حتى التاسع من الشهر.

وقال جونسون في فيديو مدته خمس دقائق على تويتر من مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت "غادرت المستشفى اليوم بعد أسبوع أنقذت فيه هيئة الصحة الوطنية حياتي، من دون شك".

ووجه جونسون الشكر للممرضين والممرضات الذين اعتنوا به ذاكرا أسماءهم.

وقال "السبب في أن جسدي بدأ يحصل على الأكسجين الكافي في نهاية المطاف هو كل ثانية من الليل كانوا يراقبون فيها ويفكرون ويعتنون بي ويقومون بالتدخلات التي احتجتها".

وشكر جونسون المواطنين على اتباع توجيهات التباعد الاجتماعي الصارمة والمفروضة منذ 23 مارس/ آذار الماضي وطمأنهم على أن جهودهم تؤتي ثمارها.

وقال "أريد أن تعلموا أنه في عيد القيامة هذا أعتقد أن جهودكم تُثبت يوميا أنها تستحق العناء".

وأضاف "بالرغم من أننا ننعى كل يوم هؤلاء الذين أُخذوا منا بهذه الأعداد، وبالرغم من أن الكفاح لم ينته على الإطلاق، فإننا نحرز تقدما الآن في هذه المعركة الوطنية الرائعة ضد فيروس كورونا".

وغادر جونسون مع خطيبته الحبلى كاري سيموندس، التي تبلغ من العمر 32 عاما وعانت أيضا من أعراض كوفيد-19، مقر الحكومة بوسط لندن مع كلبهما.

وقالت سيموندس في وقت سابق على تويتر "كانت هناك أوقات عصيبة للغاية خلال الأسبوع الماضي. مشاعري القلبية مع جميع من هم في ظروف مماثلة والذين يعتصرهم القلق على أحبائهم".

وسجلت بريطانيا ليومين على التوالي وفيات في المستشفيات من المرض تفوق 900 حالة في اليوم. كما تخطت حصيلة الوفيات، أمس الأول الجمعة، التي بلغت 980، أسوأ حصيلة في يوم واحد في إيطاليا وهي الدولة الأكثر تضررا من المرض حتى الآن في أوربا.

وأفاد بيان لمسؤولين، الأحد، بأن عدد الوفيات ارتفع في بريطانيا إلى 10612.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

(الجزيرة)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة