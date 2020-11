ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني عقب مغادرته المستشفى؟(فيديو)

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذ حياته قائلا إن "الأمور كان من الممكن أن تسير في أي من الاتجاهين" عندما كان يكافح مرض كوفيد-19.

وغادر جونسون (55 عاما) مستشفى سانت توماس بوسط لندن، الأحد، بعدما نقل إليها في الخامس من أبريل/نيسان لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. ودخل العناية المركزة في السادس من أبريل/نيسان الجاري، وظل هناك حتى التاسع من الشهر.

وقال جونسون في فيديو مدته خمس دقائق على تويتر من مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت "غادرت المستشفى اليوم بعد أسبوع أنقذت فيه هيئة الصحة الوطنية حياتي، من دون شك".

ووجه جونسون الشكر للممرضين والممرضات الذين اعتنوا به ذاكرا أسماءهم.

وقال "السبب في أن جسدي بدأ يحصل على الأكسجين الكافي في نهاية المطاف هو كل ثانية من الليل كانوا يراقبون فيها ويفكرون ويعتنون بي ويقومون بالتدخلات التي احتجتها".

وشكر جونسون المواطنين على اتباع توجيهات التباعد الاجتماعي الصارمة والمفروضة منذ 23 مارس/ آذار الماضي وطمأنهم على أن جهودهم تؤتي ثمارها.

وقال "أريد أن تعلموا أنه في عيد القيامة هذا أعتقد أن جهودكم تُثبت يوميا أنها تستحق العناء".

وأضاف "بالرغم من أننا ننعى كل يوم هؤلاء الذين أُخذوا منا بهذه الأعداد، وبالرغم من أن الكفاح لم ينته على الإطلاق، فإننا نحرز تقدما الآن في هذه المعركة الوطنية الرائعة ضد فيروس كورونا".

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 12, 2020