لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 12 أبريل/نيسان

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و844 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 422 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد، 12 من أبريل/نيسان:

مصر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2065.

الصحة المصرية: 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات 159.

الأردن يمدد تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات حتى نهاية الشهر الجاري.

وزير الصحة الأردني: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المغرب يسجل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات 1661.

7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليصل إجمالي الوفيات 118.

فرنسا تسجل 561 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 14 ألفا و393 حالة وفاة.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 132 ألفا و591.

وزير الداخلية التركي يستقيل بسبب إجراءات حظر التجول لمنع تفشي كورونا.

تركيا تسجل97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات 1198.

تركيا تسجل 4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات نحو 57 ألفا.

السودان يحظر السفر بين المدن والولايات اعتباراً من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 1914 ووفاة 18 شخصاً ليصل عدد الوفيات 293.

إيطاليا تسجل 431 وفاة جديدة خلال يوم بسبب وباء كورونا وهو أقل معدل وفيات تم تسجيله خلال 3 أسابيع.

كندا تسجل 74 وفاة جديدة جراء وباء كورونا ليصل إجمالي الوفيات 674.

كندا تسجل 1160 إصابة جديدة بوباء كورونا ليصل إجمالي الإصابات 23719.

حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: تسجيل 758 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حاكم ولاية نيويورك: سنصدر مرسوما تنفيذيا يلزم كل المؤسسات بالولاية بتوفير كمامات وقفازات لكل العاملين للحد من انتشار كورونا.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 1352 وتسجيل 4 ليصل إجمالي الوفيات 76.

بريطانيا تعلن تسجيل 737 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات 10612.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 59 وتعافي 41 حالة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4462.

وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 215.

السلطات الصحية السويدية: تسجيل 12 وفاة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

السلطات الصحية في هولندا: تسجيل 1188 إصابة جديدة و94 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة في البحرين تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

النرويج تؤكد تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 6415.

وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7.

الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71686.

وزارة الصحة الإيرانية تعلن وفاة 117 جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات 4474.

وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 630.

إسبانيا تعلن تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 166019.

إسبانيا تعلن تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1617.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1234.

وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3614.

وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 29647.

ماليزيا تعلن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 4683.

إندونيسيا تسجل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 373 و399 إصابة ليصل الإجمالي إلى 4241.

السلطات الفلبينية تعلن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة جديدة.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 600.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا يعلن تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 130.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا يعلن تسجيل 2186 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 15770.

السعودية: تمديد العمل بمنع التجوال حتى إشعار آخر في جميع مناطق المملكة.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 599.

معهد روبرت كوخ الألماني: 120479 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات 2673.