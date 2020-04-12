كورونا: وزير جزائري أسبق يدعو لتعليق صيام رمضان هذا العام

دعا الوزير الجزائري الأسبق نور الدين بوكروح في مقال نشره على صفحته في فيسبوك إلى إلغاء فريضة الصيام هذا العام خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في مقال بوكروح "إما الاضطرار إلى تعليق صيام هذا العام؛ لأن خواء الجسم يزيد من قابليته لفتك الفيروس ويحفز انتشاره، وإما تثبيت الصيام ومن ثم تحدى خطر تفشٍّ أوسع له في صفوف المسلمين".

وتباينت ردود أفعال الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين فصيل رأى أن الوزير غير مؤهل علميًا وفقهيًا للإفتاء في هذا الموضوع، بينما اعتبر فصيل آخر أن دعوة الوزير الأسبق معقولة.

"المفكر الكبير"سي نورالدين بوكروح

يقترح على المسلمين عدم صيام رمضان هذا العام للمساهمة في محاصرة فيروس كورونا، لأن الصيام يساهم في انتشار الفيروس.

المشكلة أن سي بوكروح لم يشرح لناكيف يؤدي الصيام إلى انتشار الفيروس وماعلاقة الأكل في رمضان بعدم انتشاره ومحاصرته

سكت دهرا ونطق كفرا pic.twitter.com/NbqRelpaKX — معزيز نورالدين (@ManixNounou) April 11, 2020

ولا زال فيروس كورونا يفضح الكثيرين… إليكم جزءا من مقال نور الدين بوكروح الذي عنونه ب 《فيروس كورونا والحضارات》!!! "…..إذا لم يتمكن الكفار (أتباع الحضارات-الأديان الأربعة الأخرى من القضاء على فيروس كوفيد 19 في غضون خمس عشر يوما فإن العلم الديني القديم الصالح لكل زمان و مكان pic.twitter.com/StJix8lCY4 — عبد الناصر (@zHHpugEpTRIk2Di) April 11, 2020

بوكروح اصبح في ايام التوفيق وزيرا بعد ان قدم خدمة جليلة لاسياده انذاك حيث تهجم علي الوطنيين وكتب اول مقال ضد مفاهيم القيم النوفمبرية الاسلامية وراح يقذف بمرسوم تعميم اللغة العربية ويصطف مع الشرذمة لمحاربة الهوية الفعلية للجزائريين ومازال يحسب نفسه زعيم روحي واكبر علامة في الفقه pic.twitter.com/ZGDFCjC6AK — Amyntas Alexander (@AmyntasAlexand1) April 11, 2020

إلى نور الدين بوكروح… أنت لست عالم أوبئة أو طبيب حتى نأخذ عنك نصائح فيروس كورونا ولا أنت فقيه حتى نأخذ عنك شروط الصيام!

انتهى الكلام pic.twitter.com/jzzErGULWl — fadel zoubir 🇩🇿 (@FADELZOUBIR) April 12, 2020

يعني انتا يا بوكروح حاب تقنعني أنك مهتم بمصلحة الناس أكتر من أي شيء آخر 😏😏

كاينة ناس صايمة طوال العام مشها لاقية وش تاكل بسببك أنت و الوزراء الآخرين الذين نهبتم البلاد و جايني دركا تفتيلي في الدين😏😏#يرحم_باباك https://t.co/hKPzhpH7pd — boutaffas Chouaib (@BoutaffasC) April 12, 2020

ويعد بوكروح محسوبًا على التيار الليبرالي، وتأثر بفكر صديقه مالك بن نبي، وأسس حزب التجديد الجزائري سنة 1989، وتولى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة (2001-1999)، ثم وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات (2005-2001).

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد ألفًا و825 شخصًا في الجزائر، وأودى بحياة 275 حالة، في حين تعافت 460 حالة حتى الساعة.

وعلى الصعيد العالمي، يقترب عدد المصابين من مليوني مصاب، إذ أصاب الفيروس مليونًا و803 آلاف و989 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 110 آلاف و859 مصابًا، وتعافى من الإصابة 412 ألفًا و370 آخرين.