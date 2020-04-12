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كورونا: وزير جزائري أسبق يدعو لتعليق صيام رمضان هذا العام

الوزير الجزائري الأسبق، نور الدين بوكروح، يدعو لإلغاء صيام شهر رمضان هذا العام
الوزير الجزائري الأسبق، نور الدين بوكروح، يدعو لإلغاء صيام شهر رمضان هذا العام
12/4/2020

دعا الوزير الجزائري الأسبق نور الدين بوكروح في مقال نشره على صفحته في فيسبوك إلى إلغاء فريضة الصيام هذا العام خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في مقال بوكروح "إما الاضطرار إلى تعليق صيام هذا العام؛ لأن خواء الجسم يزيد من قابليته لفتك الفيروس ويحفز انتشاره، وإما تثبيت الصيام ومن ثم تحدى خطر تفشٍّ أوسع له في صفوف المسلمين".

وتباينت ردود أفعال الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين فصيل رأى أن الوزير غير مؤهل علميًا وفقهيًا للإفتاء في هذا الموضوع، بينما اعتبر فصيل آخر أن دعوة الوزير الأسبق معقولة.

ويعد بوكروح محسوبًا على التيار الليبرالي، وتأثر بفكر صديقه مالك بن نبي، وأسس حزب التجديد الجزائري سنة 1989، وتولى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة (2001-1999)، ثم وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات (2005-2001).

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد ألفًا و825 شخصًا في الجزائر، وأودى بحياة 275 حالة، في حين تعافت 460 حالة حتى الساعة.

وعلى الصعيد العالمي، يقترب عدد المصابين من مليوني مصاب، إذ أصاب الفيروس مليونًا و803 آلاف و989 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 110 آلاف و859 مصابًا، وتعافى من الإصابة 412 ألفًا و370 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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