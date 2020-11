كورونا: سيدة تركية 93 عاما تتعافى وأطباء يرقصون "رقصة البطريق"

بث حساب "ANews" التركي مقطع فيديو على تويتر، يُظهر تعافي مسنة عمرها 93 عامًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقوبلت السيدة أثناء خروجها من المستشفى بتصفيق حار من الطاقم الطبي العامل في المستشفى، الذي كانت تتلقى فيه العناية.

A 93-year-old coronavirus patient in Istanbul has recovered and left the hospital to the cheers and applause of medical staff. pic.twitter.com/lkr2C6H5i9

