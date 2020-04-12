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كورونا: سيدة تركية 93 عاما تتعافى وأطباء يرقصون "رقصة البطريق"

لحظة خروج بعض المتعافين من الحجر الصحي في إسطنبول
لحظة خروج بعض المتعافين من الحجر الصحي في إسطنبول
12/4/2020

بث حساب "ANews" التركي مقطع فيديو على تويتر، يُظهر تعافي مسنة عمرها 93 عامًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقوبلت السيدة أثناء خروجها من المستشفى بتصفيق حار من الطاقم الطبي العامل في المستشفى، الذي كانت تتلقى فيه العناية.

وفي ولاية قرقلر إيلي أقصى شمال غربي البلاد، ودع الأطباء شابًا (37 عامًا) تعافى من فيروس كورونا بـ"رقصة البطريق" الشهيرة.

وكان الشاب قد توجه إلى أحد المستشفيات الخاصة في 6 من أبريل/نيسان الجاري، بسبب سعال حاد وارتفاع في درجة الحرارة، وأظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، وعقب تلقيه العلاج وتماثله للشفاء التام من المرض، ودعه الفريق الطبي بالرقصة الشهيرة.

وعلى صعيد متصل، افتتحت الجمعية الدولية للمساعدات الإنسانية والتعليمية التركية (İDEA) بئر ماء في تشاد، تخليدًا لاسم أول طبيب توفي بفيروس كورونا في تركيا.

وأوضحت الجمعية الخيرية، أنها افتتحت بئر الماء، باسم البروفسور جميل طاشجي أوغلو، تكريمًا لجهوده في لمكافحة فيروس كورونا في تركيا، قبل أن يكون ضحيته. 

وقضى طاشجي أوغلو، مطلع الشهر الجاري، نتيجة إصابته بالفيروس، بعد أن شخّص أول إصابة بالوباء في البلاد.

وسجّلت تركيا 56 ألفًا و956 إصابة، وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة ألفًا و198 حالة وفاة، في حين تعافت 3 آلاف و446 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، يقترب الفيروس من عتبة المليوني إصابة، إذ سجل مليونًا و836 ألفًا و959 إصابة، وقضى جراء الإصابة 113 ألفًا و226 مصابًا، في حين تعافى 421 ألفًا و363 شخصًا، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
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