كورونا.. ارتفاع جديد للإصابات في الصين وأعلى حصيلة وفيات في أمريكا

أعلنت الصين اليوم الأحد عن تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 97 قادمين من الخارج، بينما سجلت الولايات المتحدة السبت أعلى حصيلة وفيات في العالم.

ويمثل هذا الرقم أعلى زيادة يومية في الحالات الآتية من الخارج التي تم تسجيلها حتى الآن، متجاوزًا أعلى رقم سابق بلغ 67 حالة تم تسجيلها في 25 مارس/ أذار الماضي.

ودفع هذا الرقم بكين إلى حظر دخول جميع الوافدين الأجانب إلى البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة، اعتبارًا من 28 مارس/ أذار. ولا تزال هذه التدابير قائمة في الوقت الراهن.

كما تم تسجيل 44 حالة جديدة مشتبه في إصابتها، جميعها آتية من الخارج.

وتم تسجيل حالتي إصابة محليتين، في شمال شرقي مقاطعة هيلونجيانج على طول الحدود الروسية حيث أدى تفشي المرض في سويفنهي إلى إغلاق أجزاء من تلك المدينة الحدودية.

أعلى حصيلة وفيات في العالم

توقع خبراء اقتصاديون أن يصل عدد من خسروا وظائفهم في أمريكا إلى 20 مليونا بنهاية الشهر الجاري (رويترز)

وتجاوزت الولايات المتحدة إيطاليا أمس السبت لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس، وبعد تسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا خلال الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وبحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز، أودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقلّ عن 20,071 شخصاً في الولايات المتحدة حيث سُجّل أيضاً العدد الأكبر من المصابين (519,453).

كما أعلنت الجامعة مساء السبت حصيلةً يوميّة جديدة بلغت 1,920 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة بسبب فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة، وهو ما يُمثّل تباطؤا طفيفا في هذا البلد مقارنةً باليوم السابق.

يأتي هذا بينما قال الرئيس دونالد ترمب إنه يدرس قرار توقيت العودة إلى الأوضاع الطبيعية على الرغم من تسجيل البلد أكثر من نصف مليون إصابة.

تحذيرات

وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد وفيات المرض قد يصل إلى 200 ألف في الولايات المتحدة خلال الصيف إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، التي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم، بعد 30 يوما من فرضها فقط.

وقال ترمب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في تصويت يجرى في نوفمبر /تشرين الثاني، إنه يريد عودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن وإن القيود المشددة على التنقلات بهدف احتواء انتشار المرض لها ثمنها على الاقتصاد والصحة العامة.

وقال للصحفيين الجمعة "سأضطر لاتخاذ قرار… وآمل من الله أن يكون القرار الصحيح… إنه أكبر قرار يتعين علي اتخاذه على الإطلاق".

وأضاف ترمب أن الحقائق هي التي ستحدد الخطوة المقبلة. ولدى سؤاله عن المعايير التي سيستخدمها للتوصل للقرار أشار إلى جبهته وقال "المعايير هنا.. هذه معاييري".

وتسري الإرشادات الاتحادية الحالية حتى 30 أبريل/ نيسان ثم سيكون على الرئيس اتخاذ قرار بشأن تمديدها أو البدء في تشجيع الناس على العودة إلى العمل ولشكل طبيعي أكثر للحياة اليومية.

وقال ترمب إنه سيكشف في الأيام المقبلة عن مجلس استشاري جديد سيضم بعض حكام الولايات ويركز على عملية إعادة عمل الاقتصاد الأمريكي.

تبعات اقتصادية

وتسببت أوامر البقاء في المنزل المفروضة في أنحاء 42 ولاية في الأسابيع الماضية في تبعات ضخمة على الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل عدد من خسروا وظائفهم إلى 20 مليونا بنهاية الشهر الجاري بما أثار تساؤلات عن إمكانية استمرار إغلاق الأعمال والقيود على التنقلات والسفر.

لكن بيانات جديدة صادرة عن الحكومة الأمريكية تظهر أن عدد الإصابات الجديدة سيرتفع خلال الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوما فقط وذلك وفقا لتوقعات نشرتها في البداية صحيفة النيويورك تايمز، وأكدها مسؤول في وزارة الأمن الداخلي.

وأعلن الجمعة عن تفش جديد في سان فرانسيسكو بعد التأكد من إصابة 68 من المقيمين واثنين من العاملين في مأوى للمشردين بالفيروس في أحد أكبر حالات الإصابة الجماعية التي يجري اكتشافها في مثل هذه المنشآت في الولايات المتحدة حتى الآن.