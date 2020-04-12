فيروس كورونا.. الرئيس التركي يرفض استقالة وزير الداخلية

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، والتي تقدّم بها في وقت سابق من يوم الأحد.

وقدّم صويلو استقالته من منصبه، معلنًا تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجوال على 31 مدينة تركية، انتهى منتصف الليلة.

وقال صويلو في بيان: "تطبيق قرار حظر التجوال الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديدًا لمنع انتشار الوباء (فيروس كورونا المستجد) أتحمل مسؤوليته بأبعاده كافة، والمشاهد التي ظهرت -وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية- لم تتسق مع هذه المرحلة التي جرت إداراتها بشكل مثالي".

وأضاف "كان الواجب عليّ ألا أسمح بحدوث مثل هذه المشاهد، لا سيّما في هذا الحدث الذي أتحمل مسؤوليته، كانت خطوة عن حسن نية لوقف هذا الوباء وانتشاره ولو قليلا خلال نهاية الأسبوع".

وتابع "أطلب الصفح من شعبنا العزيز الذي لم أفكر أبدًا بإلحاق الأذى به، ومن السيد رئيس الجمهورية الذي سأبقى وفيا له حتى آخر عمري".

واستطرد "أتنحى عن منصب وزير الداخلية والذي تقلدّته بشرف، أستودع الله جميع أصدقائي وزملائي في العمل، اللهم احفظ شعبنا".

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1249403093151887362?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت، الجمعة، حظر تجوال في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا. هذا وانتهي حظر التجوال منتصف ليل الأحد.

وجاءت استقالة الوزير إثر انتقادات واسعة تعرض لها على خلفية قراره بإعلان حظر التجوال يومي السبت والأحد قبل ساعتين فقط من بدء سريانه، ما أحدث حالة من الارتباك في الشارع التركي.

وفور إعلان قرار الحظر، تهافت كثير من السكان لشراء المواد الغذائية، ووقعت مشاجرات فيما بينهم أمام المحلات التجارية.

ووجهت انتقادات لوزير الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض ألقى اللوم عليه فيما حدث، مطالبين باستقالته.

تزايد الإصابات

وسجلت تركيا حتى الآن نحو 57 ألف إصابة، توفي منهم نحو ألفين وتعافى نحو 3500، وأوقفت تركيا جميع الرحلات الجوية الدولية وقيدت السفر في الداخل وأغلقت المدارس والحانات والمقاهي وعلقت صلاة الجماعة في المساجد.

وعالميًا، يقترب عدد مصابي فيروس كورونا كثيرًا من عتبة المليونين، توفي منهم أكثر من 114 ألفًا وتعافى أكثر من 422 ألفًا.