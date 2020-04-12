عمره 6 أشهر.. رضيع هندي يتعافى من فيروس كورونا (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، من مدينة كاليان الهندية.

وغادر الطفل المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستقبل أهالي المنطقة والجيران الطفل بالتصفيق الحار والتحية لحظة وصوله إلى بيته، معبرين عن سعادتهم وفرحهم بشفائه وعودته إلى بيته.

Good news! A six month old baby has recovered from #COVID19 in Kalyan, Maharashtra. Look at the warm welcome given by the residential society. Courtesy: @vinivdvc #Coronavirusindia pic.twitter.com/TuWKA5VHIv — Zeba Warsi (@Zebaism) April 12, 2020

يذكر أن الهند سجّلت أكثر من 9 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم 331، في حين تعافى أكثر من ألف مصاب، بينما تتجه الهند نحو تمديد فترة الإغلاق التام على الصعيد الوطني، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وعالميًا، يقترب عدد مصابي فيروس كورونا كثيرًا من عتبة المليونين، توفي منهم أكثر من 114 ألفًا وتعافى أكثر من 422 ألفًا.

https://twitter.com/anirudradwived1/status/1249297830818111489?ref_src=twsrc%5Etfw