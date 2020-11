عمره 6 أشهر.. رضيع هندي يتعافى من فيروس كورونا (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، من مدينة كاليان الهندية.

وغادر الطفل المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستقبل أهالي المنطقة والجيران الطفل بالتصفيق الحار والتحية لحظة وصوله إلى بيته، معبرين عن سعادتهم وفرحهم بشفائه وعودته إلى بيته.

Good news! A six month old baby has recovered from #COVID19 in Kalyan, Maharashtra.

Look at the warm welcome given by the residential society.

Courtesy: @vinivdvc #Coronavirusindia pic.twitter.com/TuWKA5VHIv

— Zeba Warsi (@Zebaism) April 12, 2020