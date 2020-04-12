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عمره 6 أشهر.. رضيع هندي يتعافى من فيروس كورونا (فيديو)

إجراءات روتينية في الهند للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد
إجراءات روتينية في الهند للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد
12/4/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، من مدينة كاليان الهندية.

وغادر الطفل المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستقبل أهالي المنطقة والجيران الطفل بالتصفيق الحار والتحية لحظة وصوله إلى بيته، معبرين عن سعادتهم وفرحهم بشفائه وعودته إلى بيته.

يذكر أن الهند سجّلت أكثر من 9 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم 331، في حين تعافى أكثر من ألف مصاب، بينما تتجه الهند نحو تمديد فترة الإغلاق التام على الصعيد الوطني، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وعالميًا، يقترب عدد مصابي فيروس كورونا كثيرًا من عتبة المليونين، توفي منهم أكثر من 114 ألفًا وتعافى أكثر من 422 ألفًا.

https://twitter.com/anirudradwived1/status/1249297830818111489?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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