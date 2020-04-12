علماء يحذرون: فيروس كورونا ربما يكون له تأثير مماثل للإيدز

حذر علماء من أن فيروس كورونا المستجد، ربما يقتل الخلايا المناعية القوية، المفترض أن تقتل الفيروس، بدلا من ذلك، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" بوست الصينية اليوم الأحد.

وتزامن هذا الاكتشاف المفاجئ، الذي توصل إليه فريق من الباحثين من شنغهاي ونيويورك مع ملاحظة لأطباء تعاملوا مع مرضى فيروس كورونا أن هذا المرض يمكن أن يهاجم جهاز المناعة البشري ويسبب أضرار مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى فيروس "إتش آي في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وقام الفريق بذلك بالحصول على خلية مصابة بالفيروس، وتحمل ثقبا في غشائها وحقن مواد كيميائية سامة داخل الخلية. تلك المواد الكيميائية قتلت الفيروس والخلية التي تم حقنها ودمرت الاثنين تماما.

كما تفاجأ العلماء بأن الخلية "تي" أو ما تعرف بالخلية الليمفاوية التائية التي تلعب دورا هاما في جهاز المناعة، أصبحت فريسة لفيروس كورونا في تجربتهم.

وأجرى الباحثون نفس التجربة على فيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) وهو شكل آخر لفيروس كورونا ووجدوا أن فيروس سارس ليس لديه القدرة على إصابة الخلايا الليمفاوية.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تقترب من المليون و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 404 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ نحو 109 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين والمملكة المتحددة وإيران وتركيا وبلجيكا وسويسرا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 533 ألف إصابة إلى جانب نحو 20 ألفا و600 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 163 ألف إصابة و16 ألف و600 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 152 ألف إصابة ونحو 19 ألف و500 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و52 إصابة و3339 وفاة.