"رشاشة الملح".. تفاصيل دقيقة ساعدت ألمانيا في بناء دفاعات ضد كورونا

خلال ساعة الغداء في أحد أيام شهر يناير/ كانون الثاني، استدار عامل بأحد مصانع قطع غيار السيارات للزميل الجالس بجواره وطلب منه أن يناوله الملح.

درس العلماء تطورات ما حدث وخلصوا إلى أن رشاشة الملح انتقلت في تلك اللحظة إلى العامل ومعها فيروس كورونا المستجد.

وقد أمكن توثيق وقائع هذا الحادث بفضل تحقيق مستفيض يمثل قصة نجاح نادرة في الحرب العالمية على الفيروس. ونشرت وكالة رويترز بعضا من تفاصيله.

كان هذان العاملان حلقتين مبكرتين فيما كُتب لها أن تكون أول سلسلة يتم توثيقها لانتقال الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 من إنسان إلى آخر خارج قارة آسيا.

يعمل الاثنان في بلدة ستوكدورف الألمانية التي يبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة بالقرب من ميونيخ بولاية بافاريا ومقر عملهما هو شركة فيباستو جروب الموردة لقطع غيار السيارات.

امرأة صينية نقلت العدوى

سُلطت الأضواء على تلك الشركة بعد أن كشفت أن امرأة صينية من العاملين بها أصيبت بعدوى الفيروس ونقلته إلى مقر الشركة. ومنه انتقل إلى زملاء لها، أحدهم كما عرف العلماء فيما بعد كان يتناول غداءه في مقصف الشركة ولم تكن تربطه أي صلة بالمريضة الصينية.

كان ذلك الحادث الذي وقع في 22 يناير/ كانون الثاني واحدا من عشرات الوقائع البسيطة التي سجلها العلماء في إطار سعيهم الطبي لتعقب العمال المصابين وإجراء الاختبارات لهم وعزلهم حتى تتمكن حكومة ولاية بافاريا من منع انتشار الفيروس.

وكان هذا التعقب عاملا ساعد ألمانيا في كسب وقت في غاية الأهمية لبناء دفاعاتها في مواجهة المرض.

ويقول العلماء إن الوقت الذي كسبته ألمانيا ربما أنقذ أرواح بعض الناس.

فقد ظهرت أول حالة لانتقال الفيروس محليا في وقت سابق على ظهورها في إيطاليا لكن عدد الوفيات في ألمانيا كان قليلا جدا بالمقارنة. إذ كانت أول حالة تكتشف لانتقال المرض محليا في إيطاليا في 21 فبراير/ شباط.

في ذلك الوقت كانت ألمانيا قد بدأت حملة إعلامية وتبنت استراتيجية حكومية للتعامل مع الفيروس اعتمدت فيها على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس على نطاق واسع. وحتى الآن بلغ عدد الوفيات في ألمانيا 2673 حالة رغم أن إيطاليا التي يقل عدد سكانها عن ألمانيا شهدت 19468 حالة وفاة.

شارع فارغ، بعد أن أغلقت ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية حدودها أمام السياح لمواجهة كورونا

سلسلة العدوى

قال الطبيب كليمينز فينتنر الذي عالج مرضى ميونيخ "تعلمنا أن من الضروري أن نتعقب بكل دقة سلسلة العدوى من أجل كسرها".

تعاون فينتنر مع بعض من أكبر علماء ألمانيا في التعامل مع ما أصبح يعرف فيما بعد باسم "سلسلة ميونيخ" وقدموا النصح لحكومة بافاريا حول كيفية التحرك. وقادت بافاريا الطريق في تقييد حركة المواطنين وتم تطبيق تلك القيود في جميع أنحاء البلاد في 22 مارس /آذار.

وقد نسب علماء منهم كريس ويتي كبير الأطباء في إنجلترا الفضل في إبطاء انتشار الفيروس في ألمانيا لتوسعها في إجراء الاختبارات في وقت مبكر.

وقال على شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي "كلنا نعلم أن ألمانيا سبقت من حيث قدرتها على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وهناك الكثير الذي يمكن تعلمه من ذلك".

وقال كريستيان دروستن أكبر علماء الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين إن من العوامل التي أفادت ألمانيا وجود سلسلة واضحة مبكرة من الإصابات.

وأضاف في بث يومي على إذاعة إن.دي.آر عن الفيروس "لأن جماعة ميونيخ ظهرت في البداية مباشرة … أصبح واضحا أن بوسعنا منع انتشار المرض ببذل جهد كبير".

وكان دروستن، واحدا من أكثر من 40 عالما شاركوا في فحص مجموعة ميونيخ. وتم توثيق عملهم في وثيقة مبدئية أعدوها في الشهر الماضي. ولم تحظ الوثيقة حتى الآن بمراجعة من أقرانهم من العلماء لكنها نشرت على موقع إن.دي.آر.

وليس معنى ذلك أن ألمانيا هزمت الفيروس.

معدل وفيات أقل

غير أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا فيها يبلغ 1.9% وهو أقل معدل بين الدول الأكثر تأثرا بالمرض وذلك بمقارنة بـــــــــــــ 12.6% في إيطاليا. غير أن الخبراء يقولون إن حدوث وفيات أكثر في ألمانيا أمر محتوم.

وقال لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا "معدل الوفيات سيرتفع".

والفرق بين ألمانيا وإيطاليا إحصائي في جانب منه. إذ يبدو أن المعدل في ألمانيا أقل منه بكثير مما في إيطاليا لأن ألمانيا أجرت اختبارات على نطاق واسع.

ويقول معهد روبرت كوخ إن ألمانيا أجرت أكثر من 1.3 مليون اختبار. وقال دروستن إن ألمانيا تجري الآن ما يصل إلى 500 ألف اختبار أسبوعيا.

وتقول وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن إيطاليا أجرت أكثر من 807 آلاف اختبار منذ 21 فبراير/ شباط. وباستثناء حالات محلية قليلة، لا تجري إيطاليا اختبارات إلا لمن يُنقلون إلى المستشفيات وعليهم أعراض شديدة.

موظفو إدارة مدينة كامينز في ألمانيا يعدون عبوات أقنعة لإرسالها عبر البريد إلى أسر المدينة لمواجهة كورونا (رويترز)

مضاعفة عدد الأسرة

وتستغل الحكومة الألمانية الأسابيع التي كسبتها من تجربة ميونيخ في مضاعفة عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة من حوالي 28 ألف سرير. وتبين دراسة أجريت عام 2012 إن ألمانيا كان بها بالفعل أكبر عدد من أسرة العناية المركزة في أوربا مقارنة بعدد السكان.

وقد لا يكون كل ذلك كافيا. فقد تضمنت وثيقة من وزارة الداخلية إلى إدارات حكومية أخرى في 22 مارس/ آذار أن أسوأ السيناريوهات قد يشهد تجاوز عدد الوفيات مليون حالة.

وفي سيناريو آخر يبلغ عدد الوفيات 12 ألفا مع إجراء عدد أكبر من الاختبارات بعد تخفيف القيود.

وقد أعلنت ألمانيا أنها ستعيد تقييم القيود بعد عطلة عيد القيامة.

أما بالنسبة إلى شركة تصنيع قطع غيار السيارات التي كانت مهد انتشار الفيروس فقد انتهت الأزمة وأعادت الشركة فتح أبوابها.

وشُفي جميع من أصيبوا بعدوى كوفيد-19 في الشركة وعددهم 16 فردا.