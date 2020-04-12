رد الجميل.. رجال أعمال مصريون يدعمون عمالهم في أزمة كورونا

بعد دعوة رجال أعمال مصريين ومالكي كبرى الشركات، لعودة العمل حتى لو مات البعض وأصيب المئات، برز رجال أعمال آخرون وهم يردون الجميل لموظفيهم ويقدمون لهم الدعم في مواجهة كورونا.

وقارن ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مواقف رجال الأعمال المصريين تجاه العمال والموظفين، في ظل حظر التجول ومنع التجمعات وتوقف العمل في غالبية المصانع والشركات.

وبينما حذر الملياردير نجيب ساويرس من أن رجال الأعمال قد يضطرون لتخفيض الرواتب وتسريح أعداد كبيرة من العمال بسبب الحظر وتوقف الإنتاج، بادر رجال أعمال بطمأنة موظفيهم ودعمهم والتأكيد على عدم التفريط فيهم أو المساس برواتبهم، وآخرون امتدت مساعدتهم لعمال اليومية والبسطاء.

الأمر لم يقتصر على الاحتفاظ بالعمال فحسب، بل إن بعضهم أعلن زيادة رواتب العاملين لديه، كما هو الحال مع رجل الأعمال ونقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي الذي بادر بزيادة رواتب عامليه في الأزمة الأخيرة، ولم يخفضها كما فعل البعض.

وقال جنيدي في تصريحات محلية "أنا وكل رجال الأعمال بنكسب بقالنا فترة ولازم نضحي علشان مصر. زودت مرتبات العاملين في شركتي خلال الفترة الماضية والحفاظ على صحتهم وحياتهم أهم شيء. لا نتخلى عن العاملين وهذه الأزمة سنتجاوزها في أقرب وقت"، منتقدًا موقف بعض رجال الأعمال شديدي الثراء الذين دعوا لخفض رواتب الموظفين.

أما رجل الأعمال محمد محمود العربي فقام بطمأنة موظفي وعمال شركاته بأنه لن يمس رواتبهم، وأكد العربي في كلمة للعاملين لديه، أن جميع أفراد الشركة بمثابة "أسرة واحدة".

وشدد العربي على عدم تخليه أو تقصيره معهم بل على العكس "التبكير" في صرف رواتبهم وطمأنتهم وأسرهم ودعمهم لتجاوز الأزمة الراهنة التي تسببت فيها تداعيات أزمة كورونا.

وقال إن "الشركة بدأت أسرة واحدة وستستمر كذلك، وحاليًا هناك 35 ألف موظف وأكثر… مرّ على الشركة الكثير من المحن والله حولها إلى منح".

في السياق، أكد رجل الأعمال وعضو غرفة الصناعات المعدنية محمد الجارحي، أنه لن يتخلى عن عمال وموظفي مجموعة شركاته التي تشهد تراجعًا كبيرًا في الأعمال بسبب تداعيات كورونا.

وقال الجارحي في تصريحات محلية "دورنا كرجال أعمال هو طمأنة العاملين لدينا بعد كل هذه السنوات من الإخلاص والتفاني في العمل ولن يكون نصيبهم منا التخلي عنهم في مثل هذه الظروف".

وذكر أن مجموعته تضم ألفي عامل وموظف، مؤكدًا "لن يتأثر أحد منهم خلال الفترة المقبلة كما تم منح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر حفاظًا عليهم من فيروس كورونا".

واستنكر التصريحات الأخيرة لبعض رجال الأعمال ووصفها بغير الموفقة تمامًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، داعيًا إياهم للحفاظ على العمال والموظفين وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والإنسانية.

رجل الأعمال محمد الجارحي: تصريحات البعض غير موفقة ولن يكون نصيب العمال التخلي عنهم بعد سنوات من الإخلاص والتفانيhttps://t.co/Wta0f9Cis1 — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) April 6, 2020

وأعلن الجارحي كذلك عن قيام مجموعته بدعم وتمويل 126 ألف كرتونة مواد غذائية لمساعدة الأهالي المتضررين وغير القادرين بسبب الظروف الحالية.

كما أكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط، في تصريحات محلية، أن جميع مستثمري الصعيد لن يفرطوا في أي عامل، فهذا الظرف مؤقت ويجب على الجميع التكاتف والمساهمة مع الدولة من أجل الاقتصاد المصري وعبور هذه الأزمة.

وقوبلت تصريحات رجال الأعمال "الجدعان" بترحيب وثناء وإشادة واسعة عبر منصات التواصل، واعتبرها مغردون نموذجًا أخلاقيًا يُحتذى به في عالم رجال الأعمال سيعود بالنفع حتمًا على صاحبه لأن العاملين سيكونون أكثر إخلاصًا.

وقارن الناشطون بين هؤلاء الرجال"الجدعان" وبين ساويرس ورؤوف غبور، وحسين صبور، الذين أثاروا الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دعواتهم لإنهاء الحظر وعودة العمال للمصانع دون الالتفات لإمكانية إصابتهم أو فاتهم بفيروس كورونا، مع رفضهم تقديم أي تبرعات لمساعدة المتضررين من الأزمة.

بين مشترٍ للعمال وبائع لهم.. أزمة #كورونا تُظهر معدن رجال الأعمال pic.twitter.com/8SeHfPm1RY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 6, 2020

وكان نجيب ساويرس طالب بإنهاء حظر التجول لإنقاذ الاقتصاد في ظل أزمة كورونا وقال "حتى لو الناس هيعيوا هيخفوا بعدين"، ولا يرى ساويرس بديلًا إلا بعودة العمال للمصانع حتى لو كان الحل أن يبيتوا في أعمالهم، وحذر من الفوضى والسرقات التي قد يتسبب فيها الحظر.

وأكد أن الحكومة لن تتمكن من المساعدة، ولا يرى في الأفق سوى "دماء اقتصادية"، داعيًا المستثمرين إلى التأني في شراء الأسهم لأن الأزمة لم تصل بعد للقاع، وفق قوله.

وقبل أسبوعين صدم رجل الأعمال حسين صبور، المصريين بتصريحات طالب فيها بإنهاء الحظر والعودة للعمل مؤكدًا "لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس"، كما رفض صبور مبدأ التبرع للشعب، متفقًا بذلك مع رجل الأعمال رؤوف غبور الذي تنبأ بأن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة كبيرة في السيولة.

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