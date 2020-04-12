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سياسة

حجب موقع وكالة الأناضول التركية في السعودية

12/4/2020

أكد عدد من الناشطين ووسائل إعلام في السعودية حجب موقع وكالة الأناضول في المملكة منذ ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية بالسعودية إنها علمت من مصادرها أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية.

وأضافت الصحيفة "كشف المصدر أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي وكالة الأناضول التركية؛ وذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة"، على حد تعبيرها.   

كما نقل حساب أخبار السعودية خبراً عاجلاً جاء فيه "حجب موقع وكالة الأناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة".

وأكد مغردون سعوديون في تويتر، بينهم إعلاميون وصحفيون ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة باللغة العربية في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صورا لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام السعودية تقول إن الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة.

وحتى صباح الأحد، لم يصدر أي إعلان رسمي سعودي حول هذا الأمر.

من جانبه، نشر الإعلامي خلف الدوسري عضو هيئة الصحفيين بالسعودية عبر حسابه في تويتر ما قال إنه توثيق لحجب الأناضول من صفحه حساب الوكالة، مضيفاً فيديو موضح، به إخطار الوزارة.

عقبال قطع العلاقات

بينما بارك الإعلامي السعودي بندر عطيف خطوة الحجب قائلاً "بداية الخير تم حجب موقع التزييف والتحريض موقع وكالة الأناضول، وعقبال قطع العلاقات، ومنع السفر"!

ودشن عدد من المغردين التابعين للذباب الإلكتروني في السعودية هجوما على وكالة الأناضول قبل يومين عبر هاشتاج يطالب بحجب الوكالة مبررين ذلك بادعاء التحريف والإساءة لبلادهم.  وبدا هذا الهجوم لكثير من متابعي الشأن السعودي إنه تمهيد رسمي لقرار الحجب.

المصدر : الأناضول
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