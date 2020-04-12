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سياسة

تمديد العمل بحظر التجوال في السعودية بسبب فيروس كورونا

أجبرت جائحة فيروس كورونا السلطات السعودية على إغلاق الحرم المكي
أجبرت جائحة فيروس كورونا السلطات السعودية على إغلاق الحرم المكي
12/4/2020

قررت السعودية تمديد حظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر مصدر في وزارة الداخلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله إنه "بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر".

وكانت السعودية قد فرضت حظر تجول بداية من يوم 23 مارس/ أذار الماضي لمدة 21 يوما. 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أمس السبت عن 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4033، مشيرا إلى أن 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير سعوديين.

وقال في مؤتمر صحفي أمس، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا وتعافى 35 مصابا.

والجمعة أعلنت وزارة الصحة السعودية أن السعودية سجلت 651 متعاف من الوباء و47 حالة وفاة.

المصدر : وكالات
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