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سياسة

تعليق صادم من نجل طبيبة "شبرا البهو" بعد رفض الأهالي دفن والدته (فيديو)

حالة غريبة من التعامل مع جثمان متوفاة في قرية شبرا البهو لم تشهدها مصر من قبل
حالة غريبة من التعامل مع جثمان متوفاة في قرية شبرا البهو لم تشهدها مصر من قبل
12/4/2020

قال الطبيب المصري أحمد هنداوي نجل الطبيبة المتوفاة في قرية شبرا البهو سونيا عبد العظيم، إن رفض الأهالي دفن والدته مشهد غريب وغير مفهوم، مؤكدًا دفن والدته في مقابر العائلة.

نجل الطبيبة المتوفاة في قرية &quot;شبرا البهو&quot; جراء الإصابة بفيروس كورونا في مداخلة تلفزيونية

كما طلبت مريم هنداوي -نجلة الطبيبة- في منشور لها عبر فيسبوك أداء صلاة الغائب على والدتها، وذكرت أنهم لن يتمكنوا من إقامة صلاة جنازة لوالدتها؛ بسبب غلق المساجد وعدم السماح بالتجمعات.

وكانت قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية المصرية قد شهدت محاولة منع الأهالي من دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم  عارف إثر وفاتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل أن تتدخل قوات الأمن لدفنها.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين بتحريض الأهالي على التجمهر لمنع دفن المتوفاة بدعوى عدم نشر المرض.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد ألفًا و939 شخصًا في مصر، وأودى بحياة 149 منهم جراء الإصابة، في حين تعافت 426 حالة.

وعلى الصعيد العالمي، يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من عتبة المليوني مصاب، إذ أصاب حتى اللحظة مليونًا و797 ألفًا و518 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 110 آلاف و75 مصابًا، في حين تعافت 412 ألفًا و133 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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