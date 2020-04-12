القره داغي يجيز تحويل المساجد إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا

أفتى أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، بجواز تحويل ساحات المساجد والجوامع وواحاتها، وأجزاء من الحرم، لمستشفيات مؤقتة لعلاج مرضى كورونا حتى يزول هذا الوباء.

وقال القره داغي في بيان، اليوم الأحد، إن فتواه ومبادرته حول السماح بجعل واحات المساجد وساحاته، وجزء من الحرم لعلاج المرضى، جاءت إحياءً لسنة نبي الإسلام محمد، في وضع خيمة لعلاج المرضى والجرحى في المسجد النبوي، وإظهارًا لسماحة الإسلام وعنايته القصوى بحياة الإنسان.

وأضاف أنه "نظرًا لتعطيل الجوامع والمساجد بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، واعتمادًا إلى حاجة البلاد والعباد إلى أماكن إضافية، لتكون مستشفيات مؤقتة، حيث إن المستشفيات الحالية لا تكفي، ولا تغطي الاحتياجات المطلوبة بسبب كثرة المرضى والمصابين، حتى تحولت النوادي الرياضية إلى مستشفيات مؤقتة".

وتابع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب داخل مسجده خيمة لعلاج سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن الصحابية رفيدة هي التي كانت تعالجه، بل هناك روايات صحيحة أن رفيدة كانت لها فيه خيمة لعلاج الجرحى.

وثبت كذلك أن دماء سعد انتشرت في الخيمة حتى وصلت إلى مكان آخر من المسجد، وعليه فإذا اشتدت الحاجة فلا مانع من تخصيص جزء من حرم المسجد نفسه ليكون مستشفى مؤقتًا.

وفي هذ الفتوى وتنفيذها تحقيق مقاصد شريفة وغايات نبيلة، ذكر منها:

تشغيل هذه المساجد والجوامع التي يقدر عدد المعطلين منها بسبب هذا الوباء بمئات الآلاف، والاستفادة منها، وإعادة الحركة إليها، ولا سيما أن الطواقم الطبية أو معظمهم سيصلون فيها حسب الضوابط الصحية .

المساهمة في تخفيف المعاناة على المرضى ، من خلال الإحساس ببركة المسجد، وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة .

إعطاء صورة طيبة داخل العالم الإسلامي وخارجه بأن مساجد المسلمين تساهم في رفع المعاناة الإنسانية عن المرضى .

تحقيق الراحة النفسية للمرضى في المستشفى ولا سيما إذا يسر لهم الاستماع إلى القرآن الكريم .

وتبقى هذه الفتوى أو المبادرة في دائرة التأصيل والتنظير الشرعي، ولكن تنفيذها يتوقف على موافقة الجهات المسؤولة عن الجوامع والمساجد، والجهات المسؤولة في الصحة والمستشفيات، داعيًا إلى التنسيق والتعاون التام بينهما.

وأوصى الأقلية الإسلامية حول العالم بطرح هذه المبادرة لإظهار سماحة الإسلام، ومفهوم العبادة فيه، وإحساسًا بالمسؤولية، ومساهمة في التخفيف عن معاناة هذا الوباء، وآثاره.