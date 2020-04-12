الفنان المصري عمرو سعد: مقابر عائلتي مفتوحة لضحايا كورونا من الطواقم الطبية (فيديو)

أعلن الممثل المصري الشاب عمرو سعد، استعداده لدفن ضحايا كورونا من الطواقم الطبية بمقابر عائلته، وذلك على خلفية ما حدث بجنازة طبيبة الدقهلية المتوفاة بالفيروس المستجد.

وأكد الفنان الشاب خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته على فيسبوك، أن المدافن الخاصة بعائلته هي ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهة لكورونا، وشدد على أنه مستعد للمشاركة بنفسه في حمل نعوشهم ودفنهم بيديه، احترامًا وإجلالًا لهم.

وعبر سعد عن استنكاره الشديد لرفض الأهالي في إحدى قرى محافظة الدقهلية، دفن جثمان طبيبة مصابة بكورونا، في مقابر القرية، وتجمهروا لمنع الدفن، حتى تدخلت الشرطة.

واعتبر ذلك التصرف دخيلًا وغريبًا للغاية على أخلاق وطباع المجتمع المصري الذي يحترم قدسية الموت ويؤمن بتكريم الموتى والتعجيل بدفنهم، فما بالنا إذا كان هؤلاء الموتى هم من شهداء الجيش الأبيض الذي يخوض حربًا في معركة شرسة لم يخاف أو يتراجع فيها للحظة واحدة، وفق تعبيره.

وكانت قوات الأمن بالدقهلية تمكنت من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي "شبرا البهو" و"ميت العامل" دفنها بمقابر القريتين.

وكان الأهالي تجمهروا لمنع دفن جثة الطبيبة العائدة من الخارج والتي توفيت في مستشفى العزل في الإسماعيلية، وتصدوا لسيارة الإسعاف التي نقلت الجثمان ورفضت إنزالها من السيارة.

وفي بيان لها، استنكرت نقابة الأطباء ماحدث في جنازة طبيبة الدقهلية سونيا عبدالعظيم، بينما وصف شيخ الازهر أحمد الطيب ما حدث في الجنازة بأنه "مشهد بعيد عن الأخلاق والإنسانية والدين".

وقبل يومين، توفي استشاري الأمراض النفسية وعلاج الإدمان طارق شكري بمستشفى حميات العباسية بعد إصابته بفيروس كورونا.

ورغم معاناتهم من مكافحة الوباء، يتعرض أطباء مصر لتنمر وتشهير وطرد بسبب كورونا.

وحتى أمس السبت، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.