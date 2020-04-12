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سياسة

السعودية توزع ماء زمزم على مرضى كورونا

مسلم يشرب ماء زمزم في المسجد الحرام بمكة المكرمة
مسلم يشرب ماء زمزم في المسجد الحرام بمكة المكرمة
12/4/2020

قالت السعودية إنها بدأت، الأحد، في توزيع ماء زمزم على المرضى المصابين بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل تسجيل تزايد لتفشي الفيروس في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن عملية التوزيع جاءت وفقا لقرار من رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس.

وأضافت الوكالة أنه سيجري توزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين.

ولماء زمزم، قيمة كبيرة لدى المسلمين، وعادة ما يشربونه على أمل الشفاء من أمراض أو التبرك به، حيث وردت عدة أحاديث نبوية في فضله منها: "ماء زمزم لما شرب له"، و"خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم".

وبحسب إحصائية رسمية الأحد، سجلت السعودية 429 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 4462 مصابا و59 متوفى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية
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