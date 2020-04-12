إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا في أسابيع وإسبانيا تعاود الارتفاع

أعلنت إيطاليا تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بينما عاودت حصيلة الوفيات في إسبانيا الارتفاع مجددا بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت إيطاليا الأحد 431 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 من مارس/آذار (427 وفاة) عن 500.

وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها جهاز الحماية المدنية المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت البالغة 619.

وتعد إيطاليا بين أكثر البلدان تضررا بالوباء، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الاحصاءات الرسمية.

وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة (3343) لليوم التاسع على التوالي.

وتكتسي السيطرة على العدوى أهمية خاصة في إقليم لومبارديا (شمال)، باعتباره الأكثر تضررا بعد تسجيله نصف حالة الوفيات بالبلاد.

وأحصت السلطات الصحية في الإقليم 111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما لم يحدث منذ 14 من مارس/آذار الماضي أي نحو شهر تقريبا.

تزايد الوفيات في إسبانيا

ارتفاع جديد للوفيات في إسبانيا

وعاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء كوفيد-19 في إسبانيا الارتفاع مع تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كانت البلاد شهدت ثلاثة أيام متتالية من التراجع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في هذا البلد إلى 16972 وفاة، وفق أرقام جديدة أعلنتها الحكومة.

وبلغت الحصيلة اليومية السبت 510 وفيات في ثالث بلد أكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

في المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة المثبتة في 24 ساعة عما كان عليه السبت مسجلا حوالى 4100 إصابة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166019، تعافى منهم 62391 شخصا.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة قالوا إن الوباء وصل إلى ذروته، إلا أنهم دعوا السكان إلى اتباع إجراءات الإغلاق.

ومددت السلطات في إسبانيا الحجر المنزلي الصارم المفروض منذ 14 من مارس/آذار إلى 25 من أبريل/نيسان.

ولا يحق للإسبان البالغ عددهم حوالي 47 مليون نسمة الخروج من منازلهم سوى للعمل إن كان العمل من منزلهم مستحيلا، وشراء مواد غذائية وتلقي علاج وإخراج كلابهم، ويحظر عليهم القيام بأي نزهة أو نشاط رياضي في الخارج.

في المقابل، يتوقع أن ينتهي الإثنين الحظر المفروض منذ أسبوعين على النشاطات غير الأساسية والذي شل رابع اقتصاد في منطقة اليورو.

وبمواجهة المخاوف من تسجيل ارتفاع مجددا في تفشي الفيروس، أعلنت الحكومة أنها ستوزع عشرة ملايين كمامة اعتبارا من الإثنين على الأشخاص المرغمين على استخدام وسائل النقل المشترك لمعاودة العمل.

وأعلنت وزارة السياحة أن تدابير التباعد الاجتماعي ستبقى سارية في البلاد التي تستقطب عشرات ملايين السياح سنويا، حتى على الشواطئ خلال الصيف لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة السياحة رييس ماروتو ردا على سؤال بشأن إمكان الحد من الزيارات إلى الشاطئ خلال الصيف "من المهم الإبقاء على التوصيات الصحية، سيتعين علينا الاستمرار بما نقوم به حاليا من غسل لليدين إلى التباعد الاجتماعي… حتى على الشواطئ".

وأضافت في مقابلة مع صحيفة "إيل باييس" الإسبانية "إلى أن يكون لدينا لقاح، لن يعود شيء كما كان. يجب حصر التجمعات للإبقاء على المسافة الآمنة".