مصر: الأزهر يفتي بحرمة الإساءة إلى متوفي "كورونا"

أصدرت مؤسسة الأزهر في مصر، السبت، فتوى تحرم أي إساءة للمتوفين بسبب "كورونا"، داعية الله أن "يتقبلهم من الشهداء".

وتأتي الفتوى، التي صدر لها رأي يدعمها من مفتي مصر، بالتزامن مع محاولة أهالي إحدى قرى مصر منع دفن متوفية بكورونا، اعتقادا منهم أنها قد تنقل العدوى لهم، في مشهد تكرر من قبل في العراق.

وفي وقت سابق من، اليوم، قالت تقارير محلية إن "أهالي أحد القرى شمالي البلاد حاولوا منع دفن متوفية بسبب الفيروس، السبت، قبل أن تتدخل قوات الأمن وفريق من الحجر الصحي لإتمام الأمر".

قوات الأمن بقرية شبرا البهو في #الدقهلية تُفرق بالغاز المسيل للدموع المحتجين على دفن سيدة توفيت بفيروس #كورونا pic.twitter.com/vuJ68DViMw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 11, 2020

تجمهر العشرات من أهالي قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية، أمام مقابر القرية لمنع دفن طبيبة توفيت بعد إصابتها فيروس كورونا وتجمع الأهالى أمام الإسعاف رافضين دخوله المقابر بالجثمان. pic.twitter.com/3R2Anl8qU0 — Moussa ElZarif (@Moussaelzarif) April 11, 2020

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن شرطة البلاد استخدمت، السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد معترض على دفن طبيبة في محافظة الدقهلية توفيت بسبب فيروس كورونا المستجد، خوفا من الإصابة بالعدوى. وأفادت بوابة "أخبار اليوم" (حكومية) بأن الحشد أحرق أكواما من القش ليحول دون دفن المرأة في المقبرة المحلية.

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض بقرية #شبرا_البهو ومنعهم دفن الطبيبة المتوفاة بـ #كورونا في الدقهلية pic.twitter.com/oMK3jkrZgU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 11, 2020

وأضافت "أخبار اليوم" أنه تم دفن الطبيبة المتوفاة في قرية زوجها فيما بعد تحت مراقبة قوات الأمن. كما ألقت الشرطة القبض على 20 من الأهالي بتهمة التحريض على أعمال الشغب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

قوات الأمن تلقي القبض على نحو 20 شخصًا لرفضهم دفن طبيبة متوفاة بـ #كورونا في قرية شبرا البهو بالدقهلية خوفًا من نقل العدوى حسب صحف محلية pic.twitter.com/b62OSuPg6Q — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 11, 2020

وتمت عملية الدفن في ظل أزمة استمرت ساعات في وقت سابق من، السبت، بين قريتين في محافظة الدقهلية نحو 110 كيلومترات شمال القاهرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية (تابع للمؤسسة السنية الأبرز بالعالم الإسلامي)، في بيان: "الإصابة بفيروس كُورونا ليست ذنبًا أو خطيئة".

مركز #الأزهر العالمي للفتوى يحرم عبر صفحته التنمر على مصابي #كورونا أو الإساءة إليهم ولو بنظرة مؤكدًا أنه سلوك شائن وإيذاء مرفوض ويؤثر بالسلب على صحتهم pic.twitter.com/Ua3L6KlGbP — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 11, 2020

وأفتى المركز بـ "حرمة إيذاء المُصاب به، أو الإساءة إليه، أو امتهان (احتقار) من تُوفِّي جرَّاءَه"، داعيا الله عزو جل أن يتقبل المتوفين بالفيروس "من الشهداء".

وفي سياق متصل أكد مفتي مصر شوقي علام، في بيان اليوم، أنه "لا يجوز التنمر على مرضى كورونا أو التجمهر والاعتراض على دفن شهداء فيروس كورونا التي لا تمتُّ إلى ديننا ولا إلى قيمنا ولا إلى أخلاقنا بأدنى صلة".

"من لقي ربه متأثرًا بكورونا فهو شهيد".. دار الإفتاء تستنكر تكرار واقعة رفض دفن ضحايا #كورونا مضيفة أن الأساليب الغوغائية لا تمت إلى قيمنا وأخلاقنا بصلة ويجب إسراع الدفن pic.twitter.com/ELS5q95e30 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 11, 2020

وقال: "المتوفى إذا كان قد لقي ربه متأثرًا بفيروس كورونا فهو في حكم الشهيد عند الله تعالى، لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرًا محتسبا"، داعيا للدفن بالطريقة الشرعية وباتباع المعايير الصحية.

ووفق آخر حصيلة معلنة لضحايا كورونا في مصر، أمس الجمعة، بلغ عدد الإصابات 1794 توفى منهم 135 بينما تعافى 384.

وسبق أن واجه العراق، أواخر الشهر الماضي، أزمة في دفن موتى "كوورنا"، حيث تجمهر الأهالي في عدة مناطق رفضا لذلك خوفا من انتقال العدوى لهم، مما دعا وزير الصحة جعفر علاوي، آنذاك إلى مطالبة المرجعيات الدينية في البلاد بالتدخل لتسهيل عملية دفن ضحايا الفيروس.

ونقلت تقارير صحفية عن خبراء صحة، خلال الأيام الأخيرة، أن "كورونا" يعتمد على الخلايا الحية لكي يعيش، لذلك لا يبقى حيا في جسد الإنسان بعد وفاته سوى لساعات قليلة.

وخلال تلك الساعات – وفق هؤلاء الخبراء- لا يملك طريقة للخروج من الجسد الميت، لأنه عند الكائن الحي يخرج بالسعال وينتشر ويعدي، بينما لا يستطيع الخروج من رئة المتوفى.

وهذا ما أيدته منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه "وخلافا للاعتقاد الشائع لا يوجد دليل على أن الجثث تشكل خطرا بعد الإصابة بأمراض وبائية بعد كارثة طبيعية، لأن معظم الجراثيم المسببة للأمراض لا تبقى على قيد الحياة لفترة طويلة في جسم الإنسان بعد الموت".