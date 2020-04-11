لماذا يبدو تفشي فيروس كورونا في أفريقيا أبطأ من المتوقع؟

في فبراير/شباط الماضي، كشفت مصر عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أفريقيا، ومعها استعدت القارة بأكملها لتحمل عبء الوباء الجديد، الذي سجّل 1.76 مليون إصابة في العالم.

وحذّر خبراء الصحة من التداعيات المدمّرة التي قد تنجم عن الفيروس الفتاك في أفريقيا، إذ تفتقر معظم المستشفيات بشدة إلى المعدات والفرق الطبية المدربة.

وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين في 52 دولة أفريقية، لكن على الرغم من الارتفاع المطرد في عدد الحالات المؤكدة، فلا تزال القارة بعيدة عن المعدل العالمي للإصابات والوفيات.

منظمة الصحة العالمية حذّرت أفريقيا الشهر الماضي من مواجهة تطور مثير للوباء حتى مع فرض الحكومات قيودا لكبح انتشار الوباء.

وتبدو القارة غير مهيأة لإدارة أزمة صحية كبرى، بينما تحاول جاهدة إجراء فحوص كافية لمراقبة حالات الفيروس.

ما هو وضع إفريقيا؟

حتى الآن، أصاب المرض التنفسي الجديد أكثر من 12800 شخص في القارة وقتل 692 شخصا على الأقل، حسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.

ولم يصل الفيروس القاتل، حتى الآن، إلى أرخبيل جزر القمر ومملكة ليسوتو الصغيرة في أقصى جنوب القارة.

وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررا، إذ سجلت حتى الآن أكثر من ألفي إصابة مؤكدة و24 وفاة مسجلة، وهي أرقام بعيدة تماما عن أكثر من 871 ألف إصابة و71 ألف وفاة في أوربا، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الوباء يتفشى.

وقال مدير برنامج الاستجابة للطوارئ في أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية ميشيل ياو: "خلال الأيام الأربعة الماضية بوسعنا أن نرى أن الأعداد تضاعفت بالفعل".

وأضاف: "إذا استمر هذا الاتجاه فقد تواجه بعض الدول ذروة مهولة قريبا".

ويشاركه القلق مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، مضيفًا أن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد خارج المدن الكبرى فتح "جبهة جديدة في مكافحتنا لهذا الفيروس".

هل ثمة تلاعب بأرقام الإصابات؟

ربما تبدو علامة الاستفهام الأكبر فيما يتعلق بالتقديرات بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا، مرتبطة بنقص القدرة على الاختبار على النطاق العالمي.

وعلى الرغم من تبرع الملياردير الصيني جاك ما بأكثر من مليون جهاز اختبار لفيروس كورونا،فإن معظم الدول الأفريقية تفتقر إلى المعدات اللازمة للكشف عن المرض.

ونجحت جنوب أفريقيا، التي تمتلك نظام الرعاية الصحية الأكثر تطورا في أفريقيا جنوب الصحراء، حتى الآن، في إجراء اختبارات لحوالي 73000 من سكانها البالغ عددهم 57 مليون نسمة.

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيز الذي يهدف إلى توسيع نطاق الاختبار للوصول إلى نحو 30 ألف اختبار يوميا "هذا منخفض للغاية بالنسبة لنوع التحديات التي تواجهها جنوب أفريقيا".

أما نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، فلم تُجرِ سوى 5000 اختبار لفيروس كورونا لبلد يبلغ عدد سكانه 190 مليون نسمة.

واعترف طبيب يعمل في عيادة خاصة في لاغوس، طلب عدم ذكر اسمه، بأن "نظام الاختبار تحت ضغط كبير والنتائج تستغرق وقتا"، وتساءل "هل هي دقيقة؟ لا نعرف".

وأجبر عدم القدرة على اختبار الفيروس العديد من البلدان على التعاطي مع تقديرات غامضة ومضللة في بعض الأحيان؛ فتوقعت كينيا، على سبيل المثال، أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف بحلول نهاية أبريل/ نيسان، لكن بعد مرور عشرة أيام من الشهر، ظل عدد الإصابات المكتشفة أقل من 200.

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة الكينية باتريك أموث "السبب هو أننا لم نجرِ اختبارات مجتمعية، لذا لا نزال نقف عند توقعاتنا السابقة، ولا نعرف ماذا سيحدث".

واعترف رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ بأنّ إحصائيات فيروس كورونا في أفريقيا بعيدة عن "الكمال"، وصرّح لفرانس برس "نفتقر إلى الوسائل".

هل أثمر الإغلاق وحظر التجول؟

أعطى الانتشار المتأخر لفيروس كورونا المستجدّ الدول الأفريقية بعض الوقت لتطبيق الإجراءات نفسها المطبقة في أوربا للقضاء على الوباء.

واستجابت الحكومات في أرجاء القارة في وقت مبكر، وأغلقت الحدود وفرضت عمليات الإغلاق وحظر التجوال بالتزامن مع الكشف عن عدد قليل من الحالات.

وكانت هذه الإجراءات صعبة التطبيق في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان، إذ تزدحم المنازل ويمتهن معظم سكانها وظائف غير رسمية، ما يجعل خيار البقاء في المنزل مستحيلا.

وحذّر مويتي من منظمة الصحة العالمية من أنه من السابق لأوانه تحديد إن كانت إجراءات مكافحة فيروس كورونا تقلل من وتيرة الوباء في أفريقيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن هناك "أدلة كافية" تظهر نجاح الإغلاق على مستوى البلاد.

وأوضح رامافوسا، الخميس، مع إعلانه تمديد الإغلاق البالغ 21 يوما "قبل أسبوعين من الإغلاق كان متوسط الزيادة اليومية في الحالات الجديدة حوالي 42 في المئة، ومنذ بدء الإغلاق بلغ متوسط الزيادة اليومية حوالي 4 في المئة".

هل كان هناك وقت كاف للاستعداد؟

لكن الوقت الذي كسبته الحكومات الأفريقية يمكن أن يذهبه نقص الوسائل أدراج الرياح، وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنّ "هناك نقصا حادا في مرافق العلاج لحالات فيروس كورونا الحرجة".

وحسب المنظمة هناك نحو خمسة أسرّة للعناية المركزة لكل مليون شخص في أفريقيا، مقارنة بـ4 آلاف سرير في أوربا، ولا يوجد في المستشفيات العامة سوى ألفي جهاز تنفس طبي لخدمة القارة بأكملها، وليس بمقدور أحد التنبؤ بشأن نسب الإصابات التي يمكن أن يصل إليها الفيروس في أفريقيا.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية أن 31 دولة في القارة لديها أقل من 100 حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن "الاحتواء ممكن"، لكنّ التهديد لا يزال قائما.

وقال مويتي من منظمة الصحة العالمية إنّ وباء "فيروس كورونا المستجد لديه القدرة على التسبب في آلاف الوفيات، وإحداث دمار اقتصادي واجتماعي".