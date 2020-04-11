لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 11 أبريل/نيسان

حتى، مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و720 ألفا، توفي منهم أكثر من 104 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 390 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 11 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 146.

نيويورك تايمز: خلافات داخل إدارة ترمب عطلت توصية فريق الصحة بالبيت الأبيض بإغلاق المرافق العامة لمكافحة كورونا.

نيويورك تايمز تطلع على رسائل إلكترونية تضمنت تحذيرات من جهات مختصة لإدارة ترمب من تفشي كورونا مطلع العام.

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: خلافات داخل إدارة ترمب عطلت اتخاذ إجراءات لمكافحة كورونا في يناير كانون الثاني الماضي.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 111.

فوكس نيوز عن مصدر بالبحرية الأمريكية: 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.

وزارة الصحة التونسية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28.

وزارة الصحة الإيطالية: تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات ل19468.

وزارة الصحة التركية: تسجيل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات لـ1101.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 353 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات لـ13832.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19

الدنمارك تؤكد تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 5996 و13 وفاة ليصل الإجمالي إلى 260.

وزارة الصحة البريطانية تسجل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9875.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20 وتعافي 170 حالة.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3736.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 52 وتعافي 35 حالة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4033.

وزارة الصحة في باكستان تسجل 6 وفيات و 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

السلطات الصحية في هولندا تسجل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا و132 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

السلطات الصحية في السويد تسجل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 10151.

مراسل الجزيرة: النرويج تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 6320 إصابة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728 وتعافي 20 حالة.

وزارة الصحة بجيبوتي تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187 بالإضافة لحالة وفاة.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في إثيوبيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 69.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 70029.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 125 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4357.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 510 وفيات جديدة بفيروس كورونا و4830 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة المغربية: 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1527 و3 وفيات جديدة وتعافي 141.

السلطات الصحية الماليزية تسجل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

السلطات الفلبينية تعلن تسجيل 26 وفاة جديدة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 619.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 28018.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 327 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3346.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1154.

وزارة الصحة الإندونيسية: تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا و330 إصابة جديدة.

السلطات الروسية تسجل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 106.

السلطات الروسية تعلن تسجيل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 13584.

مراسل الجزيرة: هيئة الطيران المدني بالكويت تسمح بتسيير رحلات للمقيمين الراغبين في السفر لبلدانهم.

وزارة الصحة الأفغانية: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 555.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10505 بالإضافة إلى 95 وفاة.

رويترز: الصين تعلن تسجيل 3 وفيات و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رويترز: ترمب يوجه كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على مجابهة تفشي فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 2100 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.