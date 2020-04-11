البث الحي
سياسة

كورونا.. الصحة العالمية ترد على مزاعم بشأن أشعة الشمس وشبكات الجيل الخامس

برلين ألمانيا
برلين ألمانيا
11/4/2020

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، أمس الجمعة، بأن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر، أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في رسم توعوي، أن مرض كوفيد 19 قد يصيب الشخص مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، أن الاعتقاد بأن فيروس كورونا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف".

وفي تغريدة منفصلة، قالت المنظمة الدولية إن شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد 19.

ولفتت إلى أن الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة.

وأضافت أن مرض كوفيد 19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

وتوجد مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكرر الآلاف من أعضائها مزاعم تدعي أن الجيل الخامس مضر وأنه وراء انتشار فيروس كورونا.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و662 ألفا، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما تعافى قرابة 370 ألفا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

(الجزيرة)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)