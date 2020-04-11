شاهد: قناة (سكاي نيوز) عربية تقطع بثها بعد إشادة أممية بتركيا

تداول ناشطون مقطع فيديو لقناة (سكاي نيوز) عربية التي تبث من العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد أن قطعت بثها بصورة مفاجئة لدى إشادة مسؤول أممي بجهود تركيا في مكافحة فيروس كورونا.

ومقطع الفيديو عبارة عن بث مباشر للمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان.

وكان السؤول الأممي يتحدث عن الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، وعندما أتى على ذكر تركيا أشاد بجهودها في هذا الشأن وبتقديمها مساعدات لدول أخرى، فما كان من القناة إلا أن قطعت البثّ.

مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية تنقله #سكاي_نيوز_عربية #أبوظبي على الهواء مباشرة مثلها مثل فضائيات أخرى .. الفرق أنها لا تمتلك المهنية ..

عندما أشادت منظمة الصحة بدور #تركيا وتاريخها الطويل في إدارة الكوارث وأن المنظمة تعلمت دروسا من #تركيا ..

قامت #سكاي_أبوظبي بقطع النقل ..! pic.twitter.com/o4fsvLIIFn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 11, 2020

خلال مؤتمر صحفي لرئيس منظمة الصحة العالمية ونائبه حول كورونا

كان يتحدث عن دور تركيا وخبرتها في مكافحة الاوبئة ودعمها لعدة دول أوروبية وبأنها أفضل من معظم دول أوروبا التي وقفت عاجزة أمام الوباء

لم يعجب قناة سكاي نيوز ذلك مع أنه عاده بدأ بالكلام وقالت المذيعة

نكتفي بهذا القدر 🤣🤣 pic.twitter.com/mqqNHNwTqd — yosef ajlan (يوسف عجلان) (@yosef_ajlan) April 10, 2020

الإعلام.. الحر

وأثار قطع القناة المفاجئ لإفادة المسؤول الأممي، بعد حديثه عن تركيا، ردود أفعال من جانب العديد من المغردين.

وقال الباحث السعودي فهد الغفيلي "قناة سكاي نيوز التابعة للإمارات تقطع نقل المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية بسبب إشادته بإجراءات تركيا في مواجهة كورونا، ومساعدتها لدول عديدة.. قناة يتحكم بها أطفال"!

وقال حساب باسم -بن صلاح "الإعلام المهني والحر يتطلب أناسا يؤمنون بالحرية وقداسة الخبر مهما كان لا يعجبهم، طالما أنه ينقل الحقيقة للمتابعين".

وأضاف "الإمارات يمتلكون عناوين كبيرة مثل سكاي نيوز، لكن المضامين جاهلية ومتخلفة وبعيدة عن الإعلام الحر.. فاقد الشيء لا يعطيه".

ورد عليه حساب باسم مالك مصطفى "هذه القنوات تريد منافسة الجزيرة".

من جانبه قال الإعلامي ياسر أبو هلالة "تسييس كورونا اختصاص الإمارات، تدعم مجرمين مثل بشار وحفتر بحجة محاربة الفيروس، وتصدر القنابل بدل المعدات الطبية".

وأضاف "وتناكف الدول المختلفة معها سياسيا، مع أن القضية إنسانية عابرة للدول واختلافاتها! طبعا كتابها اتهموا قطر بتصنيع الفيروس".