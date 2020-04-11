البث الحي
سياسة

شاهد: شيخ موريتاني يدعي حيازة دواء لعلاج كورونا والشرطة تعتقله

11/4/2020

ألقت الشرطة الموريتانية، السبت، القبض على شخص يمارس الرقية الشرعية والعلاج بالأعشاب، حيث ادعى أن بحوزته عقارا يشفي من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر أمني موريتاني إن الشرطة نفذت أمرا من النيابة بالقبض على " يحظيه ولد داهي " رئيس مركز "أحباب الرسول" للرقية الشرعية والعلاج الطبيعي بناء على شكوى قدمتها وزارة الصحة ضده.

ووجهت وزارة الصحة الموريتانية تهم التزوير والتشويش على جهود التنبيه والتعبئة ضد فيروس كورونا ومغالطة الناس وتهديد صحتهم وسلامتهم في الظروف الصعبة.

وكان ولد داهي قد أعلن قبل أيام عن تمكنه من إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد حيث استدعته وزارة الصحة عقب نشر مقطع فيديو يعلن فيه الأمر وقررت إغلاق مركزه.

وفتحت الشرطة تحقيقا مع ولد داهي قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وأسس ولد داهي مركزه للرقية قبل سنوات ويوجد مقره في العاصمة نواكشوط.

وحتى مساء أمس الجمعة، سجلت موريتانيا 7 إصابات بفيروس كورونا تعافت منها اثنتان، إضافة إلى وفاة واحدة.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، مساء اليوم السبت، مليونا و760  ألفا، توفي منهم أكثر من 108 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفا، حسب موقع وورلد ميتر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

(الجزيرة)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)