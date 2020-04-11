دراسة طبية: فيروس كورونا قد يسبب تلف الجهاز العصبي

كشفت دراسة أجراها علماء صينيون على مرضى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن أعراض الإصابة بالفيروس لا تقتصر فقط على الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

لكن قد تمتد المضاعفات إلى أعراض عصبية خطيرة، وفق الدراسة الجديدة.

وذكر العلماء في دورية "جاما نيورولوجي" أن نحو ثلث المرضى الخاضعين للفحص، والبالغ عددهم 214 مريضا، ظهرت عليهم أعراض تدل على أن الفيروس سبّب ضررا في الجهاز العصبي، وكان أكثرها شيوعا الشعور بالدوار والصداع واضطرابات في حاستي الشم والتذوق.

وتواردت تقارير خلال الأيام الماضية تفيد بأن مرضى كورونا يفقدون مؤقتا حاستي الشم والتذوق، على الأقل.

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وقال خبير الأمراض المُعدية بالمستشفى الجامعي في مدينة ريجنسبورغ الألمانية بيرند زالتسبرجر إن هذه الأعراض تشير إلى أن المخ يشارك في التفاعل مع المرض، وأضاف: "لكن لا يوجد حتى الآن سوى أبحاث قليلة للغاية على الدماغ لدى مرضى كورونا. لا نزال نتلمس طريقنا في الظلام في هذا المجال".

ومن المعروف أن الإصابة بأمراض مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، قد تسبب تلفا في الجهاز العصبي، وأثبت دراسات سريرية في الحالتين أن الفيروس يتسلل عبر الأعصاب الشمية في تجويف الأنف إلى المخ.

ويدور النقاش في حالة مرض "كوفيد-19" حاليا حول ما إذا كان توقف التنفس، على سبيل المثال، قد يحدث نتيجة تلف نهايات عصبية عبر التهاب جذع الدماغ، والذي يعد مقر التحكم في نظام الدورة الدموية والجهاز التنفسي.

وأشارت تقديرات جمعية ألمانية مختصة في طب الأعصاب إلى أنه من الممكن لفيروس كورونا المستجد أن يهاجم المخ أيضا.

وقال الأمين العام للجمعية الألمانية لطب الأعصاب بيرت برليت، الثلاثاء الماضي: "نعرف من فيروسات كورونا السابقة أن بمقدورها مهاجمة جذع المخ".

ويرى القائمون على الدراسة الصينية أنه من المهم لذلك أن يضع الأطباء في اعتبارهم إمكانية إصابة المرضى بفيروس كورونا المستجد حال ظهرت عليهم أعراض عصبية مثل المشار إليها، "وذلك لتجنب التشخيص المتأخر أو الخطأ في التشخيص والحيلولة دون انتشار العدوى".

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