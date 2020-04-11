تقديرات علمية بموعد ذروة كورونا وبداية انحساره في تركيا

أعرب مسعود يلماز، البروفيسور في قسم الأمراض المعدية بكلية الطب في جامعة ميديبول إسطنبول التركية، عن توقعاته بانحسار وتراجع انتشار فيروس كورونا في تركيا.

وقال يلماز إنه يتوقع أن يبلغ الفيروس ذروته في تركيا أواخر أبريل/ نيسان الجاري، على أن يبدأ بالانحسار في الشهر القادم.

وأضاف "المهم هنا هو كم سيكون عدد المصابين في ذروة تفشي كورونا، لذلك يجب علينا بذل قصارى جهودنا للحد من انتشاره".

وأشار إلى أنه لا يتفق مع فكرة أن اللقاح هو السبيل الوحيد للتخلص من كورونا.

وأكد "سيزول الوباء في جميع الأحوال، ولو تم إيجاد لقاح أو دواء فعّال خلال سنة سنتخلص من الفيروس في وقت أبكر".

وتابع "إن تركيا تقدم كافة خيارات المعالجة للمصابين بالمجان، كما تطبق عدة مراكز العلاج بالبلازما، والمعالجة بالدواء والبلازما معا تعتبر فعالة في علاج الإصابة، لكننا لا نعرف بالضبط مدى فعاليتها".

حظر تجول

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الجمعة، تسجيل 98 وفاة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.

وأضاف في تصريح صحفي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، حظرا للتجول في 31 ولاية يومي السبت والأحد.

وأكد وزير الداخلية سليمان صويلو أن الحظر ينتهي منتصف ليل الأحد، ولا تمديد له.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و705 آلاف، توفي منهم أكثر من 103 آلاف، فيما تعافى أكثر من 378 ألفا.