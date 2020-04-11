الولايات المتحدة تتصدر وفيات فيروس كورونا عالميا

تصدرت الولايات المتحدة، مساء السبت، قائمة دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، مسجلة أكثر من 20 ألف حالة، بحسب موقع "Worldometer".

وبحلول مساء السبت، أظهرت الإحصاءات تصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا، بينما حلت إيطاليا ثانيا بـ 19 ألفا و468، وإسبانيا ثالثا بـ 16 ألفا و353، ثم فرنسا رابعا بـ13 ألفا و197، وبريطانيا خامسا بـ9 آلاف و875.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بأكثر من نصف مليون حالة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا.

كما أصبحت الولايات المتحدة أيضا الأولى عالميا في تسجيل أكثر من 2000 وفاة بالفيروس خلال يوم واحد.

وتبين إحصاءات أعدتها جامعة "جون هوبكنز"، أن ألفين و108 أشخاص فارقوا الحياة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب موقع "الحرة" المحلي.

وتشكل ولاية نيويورك بؤرة الوباء في البلاد.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، السبت، عن قرار إغلاق المدارس العامة حتى نهاية العام الدراسي.

وحذر مسؤولون أمريكيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا "أعدادا مزعجة" من الوفيات بالاصابة بكورونا خلال الأسبوع الجاري.

ومع استعداد كثير من الأمريكيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة، الأحد، حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فوتشي، أنه من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة، قائلا "الآن ليس وقت التوقف".

وأضاف فوتشي، أن "البلاد قد تحتاج إلى أشهر لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليا لعلاج المرض".

نقل جثة شخص متوفى في المركز الطبي اليهودي في بروكلين بنيويورك (رويترز)

والجمعة، أعرب الرئيس دونالد ترمب، عن اعتقاده بأن عدد وفيات كورونا في البلاد لن يتجاوز 100 ألف، قائلا: "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح".

في حين قالت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بريكس، إنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات، إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى "الذروة".

وحتى مساء اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و780 ألفا، توفي منهم أكثر من 107 آلاف، بينما تعافى أكثر من 395 ألفا، حسب موقع Worldometer.