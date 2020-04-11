الشرطة المصرية تفرق أهالي قرية رفضوا دفن طبيبة توفيت بسبب كورونا (فيديو)

أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع، السبت، على عشرات من أهالي قرية في دلتا النيل لرفضهم دفن سيدة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا في مقابر القرية خوفا من انتقال المرض إليهم.

وأوضح مصدر أمني أن طبيبة غير مشتغلة تبلغ من العمر 65 عاما توفيت إثر إصابتها بالفيروس الذي انتقل إليها من ابنتها العائدة من اسكتلندا وتم نقل الجثمان لدفنه في مقبرة يمتلكها زوجها في قرية شبرا البهو، مسقط رأسه، في محافظة الدقهلية على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال القاهرة.

وأضاف المصدر أن أهالي هذه القرية تجمعوا ورفضوا دفن الجثمان الذي تم نقله في سيارة إسعاف معقمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

تجمهر العشرات من أهالي قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية، أمام مقابر القرية لمنع دفن طبيبة توفيت بعد إصابتها فيروس كورونا وتجمع الأهالى أمام الإسعاف رافضين دخوله المقابر بالجثمان. pic.twitter.com/3R2Anl8qU0 — Moussa ElZarif (@Moussaelzarif) April 11, 2020

ووفق المصدر نفسه، انتقلت سيارة الإسعاف إلى قرية ميت العامل المجاورة، مسقط رأس السيدة المتوفاة، الا أن الأهالي تجمهروا ورفضوا كذلك دفنها في مقابر أسرتها خوفا من العدوى.

وعادت سيارة الإسعاف إلى قرية شبرا البهو حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي المتجمعين وتمكن فريق الإسعاف من دفن الجثمان، حسب مصدر أمني للوكالة.

دكتورة من قرية شبرا البهو الدقهلية توفيت أثناء عملها بفيروس كورونا أهالي القرية بدل ما يعملوا ليها تمثال ويفتخروا ببطولتها رفضوا يدفنوها في بلدهم… وحاجة كدة اعلي ليفيل في الجهل💔😥 pic.twitter.com/hG4sUQmRD1 — ahmed hakes (@AhmedHakes) April 11, 2020

وألقت الشرطة القبض على 15 من الأهالي بتهمة التحريض على أعمال الشغب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وقرر محافظ الدقهلية، أيمن مختار، إطلاق اسم الطبيبة المتوفاة سونيا عبد العظيم على إحدى المدارس بقريتها في المحافظة، وذلك تكريما لها على محاربتها فيروس كورونا خلال عملها وإصابتها ووفاتها بعد ذلك، حسبما نقلت صحف محلية.

وحتى الآن، توفي 135 شخصا في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما بلغ عدد الاصابات 1794 حالة.

قوات الأمن بقرية شبرا البهو في #الدقهلية تُفرق بالغاز المسيل للدموع المحتجين على دفن سيدة توفيت بفيروس #كورونا pic.twitter.com/vuJ68DViMw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 11, 2020

وقالت نقابة الأطباء المصريين، في بيان صباح السبت، إن ثلاثة أطباء توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأصيب 43 طبيبا آخر بالفيروس.

وأكدت النقابة في بيانها أن اثنين من الأطباء الذين توفوا أصيبا "نتيجة عدوى مجتمعية بعيدا عن العمل".

نزول الشرطة واطلاق النيران الآن والوضع في شبرا البهو بالدقهلية صعب بسبب اصرار الأهالي علي عدم دفن طبيبة توفيت بكورونا اليوم .. pic.twitter.com/9wbeMBlSMm — NaDer NaShaat 🧘 (@NaderNashaat0) April 11, 2020

الناس اللي زعلانة ان في دكتورة من قرية شبرا البهو الدقهلية توفيت أثناء عملها بفيروس كورونا وأهالي القرية رفضت تتدفن في القرية…احب اقولكم ان الانسانية في مصر ماتت من أيام مجزرة محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو..مرورا بمذبحة رابعة العدوية…بقينا عايشين زي الحلاليف مش اكتر💔😥 pic.twitter.com/6DoKzkk6Ly — ahmed hakes (@AhmedHakes) April 11, 2020

منذ قليل..

الشرطة تتدخل لدفن طبيبة توفيت بفيروس #كورونا بعد احتجاج أهالي قرية "شبرا البهو فريك" بمحافظة #الدقهلية#مصر pic.twitter.com/bLGsn4nl4C — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 11, 2020

لحد امتى مش هيبقى في قلوبكم رحمة والله احنا هنشوف أيام صعبة جايه كتير بسبب قلة رحمتكم دي

أهالي شبرا البهو في الدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا pic.twitter.com/saaeW2Tye0 — safaa -mg (@safaa46872446_m) April 11, 2020

https://twitter.com/Gogo92914732/status/1248997146768166913?ref_src=twsrc%5Etfw

اللي توفوا بكورونا أطباء وممرضين وعاملين يستحقون معاش خاص وأمتيازات لولادهم.#شبرا_البهو — إنجنيـــــ♊️ـــر شريــــــف (@Sherif_hOmMoS) April 11, 2020