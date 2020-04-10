وزير الاقتصاد الألماني يعود لحمل الأثقال بسبب فيروس كورونا

تتطلب أزمة جائحة كورونا عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ما أتاح لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير وقت فراغ أطول من ذي قبل، وعاد إلى إحدى هواياته القديمة.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة " أوغسبورغر ألغامينه" الألمانية المقرر صدورها، غدا السبت: "يوجد في المنزل منذ فترة طويلة أثقال يدوية لم أحركها إلا نادرًا. بسبب تأثيرات الأزمة عاودت استخدامها مجددًا، وتبين لي أنه يمكن لشخص في سني وفي هيئتي أن يمارس رياضة كمال الأجسام".

وذكر ألتماير أنه يتابع كثيرًا من عمله حاليًا عبر المؤتمرات الهاتفية، ما أتاح له وقت فراغ أطول.

وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في اجتماع رسمي بتقنية الفيديو خلال جائحة كورونا المستجد (مواقع التواصل)

وأضاف: أنها "تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي أن أكون موجودًا في المنزل مساءً على نحو مبكر، لأن المواعيد المسائية المعتادة لم تعد ممكنة بسبب الأزمة".

ويستثمر وزير الاقتصاد الألماني أوقات الفراغ في ركوب الدراجة والقراءة والتأمل أيضًا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب 119 ألفًا و624 ألمانيا، قضى منهم جراء الإصابة ألفان و607 مصابين، في حين تعافى 52 ألفًا و407 مصابين، وبذلك تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة أوربيًا من حيث عدد المصابين بعد إسبانيا وإيطاليا.

وعلى الصعيد الدولي، تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد عتبة المليون ونصف المليون إصابة، إذ أصاب الفيروس مليونًا وستمئة و47 ألفًا و896 شخصًا، قضى منهم مئة ألف و268 جراء الإصابة، في حين تعافى 369 ألفًا و470 آخرين، حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

شاهد: لأول مرة.. رفع الأذان في كولونيا الألمانية للتخفيف من "فوبيا كورونا"

باحثان ألمانيان: إصابات كورونا الفعلية تتجاوز عشرات الملايين

أكبر ولاية ألمانية توقف المساعدات لمتضرري كورونا بسبب عمليات تزوير

يائسا من كورونا.. انتحار وزير مالية ألماني وتحذير من فقدان الأمل