ناشطون: السلطات "تنبش" في حسابات سعوديين مؤثرين على مواقع التواصل

قال ناشطون سعوديون إن السلطات في المملكة بدأت حملة أطلقوا عليها "حملة التنبيش" تسعى من خلالها السلطات إلى النبش في التغريدات السابقة لبعض المؤثرين السعوديين على تويتر.

وكان حساب "موجز الأخبار" الموالي للسلطات قد قال في تغريدة بتاريخ 15 مارس/ آذار الماضي إن السلطات ستبدأ حملة للنبش في حسابات معينة لكشف تاريخ مواقفهم وآرائهم خلال سنوات 2011 و2012 و2013.

وتحدث مغردون سعوديون الخميس عن إنهاء خدمات المذيعة في قناة الإخبارية الحكومية نفلاء النصار، بعد نشر تغريدات قديمة لها تدعم فيها مواقف الناشطة السعودية لجين الهذلول.

وتداولت حسابات على موقع تويتر تغريدات قديمة لحساب نفلاء النصار تتضامن فيها مع نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

ولجين الهذلول هي ناشطة معتقلة منذ مايو 2018 وفي 13 مارس/ آذار من العام الماضي، بدأت محاكمة لجين في المحكمة الجزائية في الرياض وهي المحكمة المتخصصة في قضايا" الإرهاب" وتستمر المحاكمة حتى الآن.

https://twitter.com/saudibus222/status/1247975732514566145?ref_src=twsrc%5Etfw

تردي الوضع الصحي لمعتقل سعودي

من ناحية أخرى، أكد حساب معتقلي الرأي تردي الوضع الصحي لمؤسس جمعية حسم الدكتور أبوبلال عبدالله الحامد المعتقل لدى السلطات السعودية.

وقال الحساب "تأكد لنا خبر تردي الوضع الصحي لمؤسس جمعية حسم الدكتور أبوبلال عبدالله الحامد، وأنباء عن نقله للمستشفى، حيث تقرر منذ فترة احتياجه لعملية في القلب، لكنها لم تُجرَ له إلى الآن بسبب الإهمال الصحي المتعمد ضده".

الحامد مفكر وناشط ومعارض سعودي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهو أحد الإصلاحيين الثلاثة الذي اعتقلوا في مارس آذار 2004. وحُكم عليه في 9 مارس آذار 2013 بالسجن 11 سنة في محاكمة حسم.