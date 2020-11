مصر تسجل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا وإصابة 95 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، تسجيل 95 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعهم مصريون، ووفاة 17 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، بلغ 1794 حالة، فضلًا عن 135 حالة وفاة، وأن 30 في المئة من الحالات ماتت قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، منها 384 متعافيا، وأن المتعافين خرجوا من مستشفى العزل.

وأكد البيان أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية".

ويواجه الأطباء تحديات خطيرة في تعاملهم مع فيروس كورونا المستجد، ما نجم عنه إصابة عدد منهم بالفيروس ووفاة آخرين، ومن بين المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، استشاري الأمراض النفسانية والعصبية وعلاج الإدمان، طارق شكري، وكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية.

يذكر أن إجمالي عدد الاختبارات الطبية في مصر لفيروس كورونا المستجد، حتى اللحظة، بلغ 25 ألف اختبار فقط، في دولة يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة و334 ألفًا و403 أنفس، وفق موقع populationpyramid المختص بالتعداد السكاني.

وعلى الصعيد العالمي، تخطى عدد المصابين بالفيروس عتبة المليون ونصف المليون مصاب، إذ أصاب الفيروس مليونًا وستمئة ألف و80 ألفًا و527 مصابًا، قضت منهم جراء الإصابة 101 ألف و762 نفسًا، في حين تعافى 373 ألفًا و587 مصابًا، حتى اللحظة.

من جهة أخرى، دعا بعض رجال الأعمال المصريين إلى استئناف عجلة الإنتاج خشية الإفلاس الاقتصادي وتردي أوضاعهم، حتى إن رجل الأعمال نجيب ساويرس قد هدّد بالانتحار إذا ما استمرت حالة الإغلاق، ورفض رجال أعمال آخرين مبدأ "التبرع للشعب"، مبررين ذلك بقولهم "إنهم ليسوا مسؤولين عن دخل الشعب".

Upon the directives of President Sisi, the #Egypt|ian Armed Forces sent to #Italy 2 military jets carrying medical equipment, protective suits, detergents & sanitizers.

Read More: https://t.co/BuE7A1zDxq#EgyptToday #COVID19 #COVID19Pandemic | #كورونا #مصر #كورونا_مصر #إيطاليا

