لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 10 أبريل/نيسان

حتى، مساء الجمعة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و685 ألفا، توفي منهم أكثر من 100 ألف، بينما تعافى ما يزيد على 375 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الجمعة، 10 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

تركيا تعلن حظرا للتجوال في 31 محافظة اعتبارا من منتصف هذه الليلة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 10 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ترمب: سأصدر إعلانا الأسبوع المقبل بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية ولدينا الكثير لنقوله في هذا الشأن.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 17 وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3360.

منظمة الصحة العالمية: إجمالي عدد الوفيات في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 100 ألف.

وزير الصحة التركي: 98 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1006.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: 570 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18849.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 21 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 256.

مدير عام منظمة الصحة العالمية: لا يوجد أي بلد محصن من تفشي كورونا ولا يمكن لأي بلد الادعاء أن نظامه الصحي قوي.

بريطانيا تعلن تسجيل 5706 إصابة جديدة و980 حالة وفاة جراء كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

مدير عام منظمة الصحة العالمية: التسرع في رفع إجراءات الحجر الخاصة بكورونا قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء.

مدير منظمة الصحة العالمية: نشعر بقلق شديد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بالقطاع الصحي.

الداخلية السعودية: منع التجوال والتنقل الكلي في 6 أحياء في المدينة المنورة ابتداء من اليوم في إطار مواجهة كورونا.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3651.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 26 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الفلسطينية: الوفاة الثانية بفيروس كورونا لمصاب من طولكرم.

وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين: 50 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 609.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى 68192.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 4232.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 605 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 15843.

المغرب: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1431 والوفيات إلى 105.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 993.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1648 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26667.

وزارة الصحة البلجيكية: 500 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3019.

الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 266.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: ارتفاع عدد الوفيات إلى 94 بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: ارتفاع عدد الإصابات إلى 11917 بعد تسجيل 1786 إصابة جديدة.

بدء حظر شامل للتجوال في الأردن يستمر 48 ساعة حتى صباح الأحد المقبل ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 10095 والوفيات إلى 92.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 484.

وزارة الصحة العمانية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 484.

الشرطة العمانية تعلن بدء تنفيذ عزل صحي تام لولاية مسقط بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

اليمن يعلن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 2373 والإصابات إلى 113525.

جامعة جونز هوبكنز: عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ينخفض إلى 1783.

المكسيك تعلن تسجيل 194 وفاة بفيروس كورونا و3441 إصابة جديدة.

الصين تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3336.

الصين تعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 81907.

غوتيريش: جائحة كورونا تشكل تهديدا للسلم والأمن مما قد يزيد الاضطرابات الاجتماعية ويقوض القدرة على مكافحتها.

وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين.

وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي يقرون خطة إنقاذ مالي لمواجهة تداعيات تفشي كورونا.