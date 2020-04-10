كورونا.. أكبر حصيلة وفيات في نيويورك وأول إصابة باليمن وعزل مدينة صينية

سجل اليمن الذي يشهد أسوأ ازمة انسانية في العالم، اليوم الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19. على تويتر" تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت".

وأضافت اللجنة دون الخوض في تفاصيل "أن المريض في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية".

ومن ناحية أخرى سجّلت الولايات المتحدة مساء الخميس وفاة 1783 شخصاً بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن المسجّلة في اليوم السابق التي بلغت 1973 إصابة.

ولا تزال نيويورك بؤرة الوباء في هذا البلد، إذ سجّلت الولاية حتى اليوم أكثر من 7 آلاف حالة وفاة، بينها 799 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى هذه الولاية التي طمأن حاكمها أندرو كومو أنّ عدد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفى انخفض الخميس إلى مستوى "غير مسبوق" وهو أمر رأي فيه بصيص أمل.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز وصول العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 16.478 حالة وفاة.

عمال صحة ينقلون جثة من أحد المشافي في نيويورك

الولايات المتحدة

وتحتلّ الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بحوالى ألفي وفاة.

ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتحدة حصيلة وفيات يومية تتجاوز الألف وقد بلغت هذه الحصيلة في اليومين السابقين مستويات قياسية إذ ناهزت الألفي وفاة يومياً.

أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتّحدة فتخطّت مساء الخميس 460 ألف إصابة من أصل حوالى مليون و600 ألف إصابة أعلن عنها رسمياً حول العالم.

وذلك يعني أن أكثر من رُبع الإصابات المثبتة من خلال الفحص بالفيروس حول العالم حتى اليوم سجّل في الولايات المتّحدة لوحدها.

الصين استطاعت السيطرة على الفيروس في ووهان

الصين تعزل مدينة حدودية

في الصين التي انتشر منها الفيروس قالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض في البرّ الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة اليوم السابق.

كما سجل البر الرئيسي الصيني اليوم الجمعة 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 38 حالة تشمل مسافرين من الخارج، مقارنة بـــ 63 حالة قبل يوم.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336.

في ذات الشأن، أعلنت السلطات هناك إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود في مدينة صغيرة تقع على الحدود مع روسيا وضعت في حالة تأهب.

وكان إغلاق مدينة ووهان حيث ظهر المرض للمرة الأولى، رفع الأربعاء، لكن في اليوم نفسه قررت مدينة سويفينهي في إقليم هايلونغجيانغ-شمال شرقي-فرض إجراءات عزل على سكانها البالغ عددهم سبعين ألف نسمة.

وتحولت المدينة الصغيرة إلى أحد المعابر الحدودية البرية الرئيسية مع روسيا منذ تعليق السلطات الروسية كل الرحلات الجوية الدولية.

لكن عددا كبيرا من المسافرين الموجودين على الأرض الروسية استقلوا رحلات داخلية باتجاه فلاديفوستوك- شرق-وتوجهوا منها برا إلى سويفينهي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر.

وأعلنت مديرية الصحة في هايلونغجيانغ في الأيام الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد المصابين بكوفيد-19 الذين قدموا من الخارج، وكان عددهم 25 الأربعاء وارتفع إلى أربعين شخصا.