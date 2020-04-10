شركة فرنسية تتبرع بنحو 100 مليون جرعة من دواء لمكافحة كورونا

قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي اليوم الجمعة إنها قررت التبرع لنحو 50 دولة بمئة مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين.

ويستخدم هذا العقار منذ عقود في علاج الملاريا ويروج له البعض كسلاح محتمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها زادت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50 في المئة في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم، مضيفة أنها في طريقها إلى مضاعفة إنتاج العقار أربع مرات بحلول الصيف.

وذكر البيان "تدعو سانوفي إلى التنسيق بين سلسلة إنتاج هيدروكسي كلوروكوين بأكملها في جميع أنحاء العالم لضمان استمرار توفير الدواء إذا ثبت أنه علاج جيد وفعال في مرضى كوفيد-19".

اختبار في أمريكا

وفي أمريكا، قالت المعاهد الوطنية للصحة أمس الخميس إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من قول عدد من الأطباء الأمريكيين إنهم يستخدمون الدواء مع المصابين دون دليل على أنه فعال.

وزاد استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء.

وسبق أن أوصى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة كوفيد-19.

وستقوم الدراسة بتقييم سلامة وفعالية هيدروكسي كلوروكين وسيتولى القيام بها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشاكل القلب.