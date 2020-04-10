شاهد: قطر تقيم مستشفى للعزل الصحي في 3 أيام

شيّدت هيئة الأشغال العامة القطرية، مستشفى للعزل الصحي من فيروس كورونا المستجد مكونا من 3000 سرير، وبمعايير عالمية، في مدة لم تتجاوز ثلاثة أيام.

وقامت هيئة الأشغال العامة (أشغال) بناء على طلب وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتجهيز وإنشاء المستشفى في منطقة أم صلال بمعايير عالمية وخلال زمن قياسي بلغ 72 ساعة.

ويتألف المستشفى من ثلاثة آلاف سرير، ويستهدف المشروع أن يصل إلى 8500 سرير، إضافة بما مجموعه 12500 سرير.

من ناحية أخرى قررت الحكومة القطرية، الخميس، إغلاق معظم المتاجر والمطاعم وغيرها بشكل شبه تام، كإجراء وقائي، إضافي لمحاربة فيروس كورونا.

وحتى صباح الجمعة، سجلت قطر 2376 إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 6 حالات وفاة، فيما تماثل نحو 206 أشخاص للشفاء.

زيارة تفقدية

وقام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، بزيارة لمجمع ومستشفى العزل الطبي للاطلاع على جاهزية المجمع الذي أقامته الدولة ضمن الخطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتفقد رئيس الوزراء الإمكانيات والتجهيزات الطبية للمجمع والمستشفى المعد للعزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا والمزود بكل وسائل الراحة والأمان والاشتراطات الصحية اللازمة.

كما تفقد أماكن الترفيه وتناول الوجبات، والتقى بالكادر الموجود بالمجمع من أطباء وممرضين ومتطوعين وشكرهم على جهودهم في مواقعهم بالصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.